Don-Angelo Konadu kembali unjuk gigi bersama Lommel SK. Pemain pinjaman dari Ajax itu mengawali laga tandang melawan Royal Antwerp dengan buruk setelah gagal mengeksekusi penalti, tetapi bangkit dengan gemilang dan mencetak dua gol yang memastikan timnya meraih satu poin di De Bosuil: 2-2.

Konadu didatangkan ke Lommel pada musim panas lalu oleh manajer teknis Jeffrey van As. Klub Belgia itu juga menyertakan opsi pembelian dalam kesepakatan peminjaman pemain asal Amsterdam berusia 20 tahun tersebut, yang terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2028.

Konadu mengawali kiprahnya di Jupiler Pro League dengan gemilang lewat gol pada laga debutnya melawan Westerlo. Sang penyerang mencetak dua gol saat menghadapi SK Beveren pada Oktober, dan kembali mencetak dua gol pada Sabtu.

Konadu bisa, bahkan seharusnya, membuka skor dari titik penalti. Namun, kiper Taishi Brandon Nozawa dengan apik menepis bola hingga membentur tiang gawang. Kegagalan itu berakibat mahal bagi Lommel: Snayder Porozo membawa Antwerp ke ruang ganti dengan keunggulan tipis.

Di babak kedua, keadaan sedikit lebih berpihak kepada Lommel. Hanya beberapa menit setelah laga dilanjutkan, Konadu menyamakan skor menjadi 1-1 lewat sundulan yang memantul ke tanah. Wajah-wajah puas di kubu tim tamu segera sirna ketika Modibo Fofana mencetak gol keduanya selama membela Antwerp tak lama kemudian.

Kecerobohan tuan rumah yang kehilangan bola kemudian mengawali proses gol penyeimbang Lommel. Konadu melepaskan tembakan yang berbuah gol setelah pertahanan Antwerp gagal membuang bola cukup jauh. Pada pengujung laga, Konadu bahkan nyaris melengkapi hat-trick, tetapi tembakannya membentur mistar gawang.