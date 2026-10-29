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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Pemain pinjaman Ajax mengalami cedera lutut saat debut dan harus menepi untuk sementara waktu

Paul Reverson mengalami cedera lutut pada Rabu malam. Kiper yang dipinjamkan Ajax ke De Graafschap itu untuk sementara tidak akan bermain, menurut De Gelderlander.

Reverson mendapat kesempatan tampil sebagai penjaga gawang De Graafschap untuk pertama kalinya pada Rabu malam, dalam pertandingan Eurojackpot Piala Belanda melawan Roda JC yang berakhir dengan kekalahan 1-0. Di liga, Ties Wieggers biasanya lebih diutamakan.

Reverson tampil sangat baik di Kerkrade. Sang kiper melakukan dua penyelamatan bagus dan terutama tampil apik saat menguasai bola dengan kakinya.

Ia menuntaskan pertandingan itu, tetapi bermain dengan cedera lutut. Belum jelas apa yang sebenarnya terjadi. Untuk sementara, ia tidak akan bermain.

Kiper berusia 21 tahun keturunan Ghana itu dipinjamkan ke klub asal Doetinchem tersebut hingga akhir musim ini. Ia belum tampil di Keuken Kampioen Divisie.

Namun, ia sudah 32 kali menjaga gawang Jong Ajax di divisi kedua. Ia belum menjalani debut bersama tim utama.

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