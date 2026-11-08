Pemain pinjaman Ajax melakukan pelanggaran mengerikan dan harus langsung meninggalkan lapangan dalam laga perebutan gelar juara

Bek Rosario Central, Gaston Ávila, mendapat kartu merah pada Sabtu malam di Primera División Argentina. Pemain pinjaman dari Ajax itu melakukan tekel mengerikan terhadap kiper lawan, Estudiantes de Río Cuarto.

Peristiwa yang sangat tidak biasa terjadi pada Sabtu malam di liga Argentina. Seusai menang 2-0 atas Estudiantes, Rosario secara virtual menjadi juara. Para pemain dan suporter yang bersuka cita pun merayakannya besar-besaran di stadion, dengan suporter berbondong-bondong menyerbu lapangan.

Sementara itu, sebagian orang masih dengan cemas menyaksikan beberapa menit terakhir pertandingan Boca Juniors. Benar saja, pada menit ke-96, nyaris lewat tendangan terakhir dalam pertandingan, Enner Valencia mencetak gol untuk Boca yang mengubah skor menjadi 0-1.

Dengan demikian, bukan Rosario, melainkan Boca yang menjadi juara. Di lapangan, sebagian penonton menerima kabar itu, sementara yang lain masih merayakannya dengan riuh. Pemandangan yang benar-benar ganjil.

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Tekel Ávila, yang diusir pada menit ke-72 saat skor 1-0, agak luput dari perhatian di tengah akhir pertandingan yang tak terduga itu.

Pemain pinjaman dari Ajax itu, yang sejauh ini tampil mengesankan di negara kelahirannya, melompat dengan kedua kaki terangkat saat menyambut umpan silang dari sisi lapangan dan meluncur tepat ke arah kiper lawan. Kedua kakinya yang lurus menghantam dada sang kiper.