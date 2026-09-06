Pemain pinjaman Ajax, Maher Carrizo, langsung mencetak gol pada debutnya untuk FC Kopenhagen

Maher Carrizo menghiasi debutnya untuk FC Copenhagen pada Minggu dengan sebuah gol. Pemain pinjaman dari Ajax itu masuk sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir saat menghadapi Odense BK dan memastikan skor akhir menjadi 0-5 dari titik penalti.

Carrizo menjalani kepindahan sementara ke Copenhagen pada musim panas ini. Ajax dalam negosiasi dengan raksasa Denmark itu tidak menyetujui opsi pembelian, karena masih melihat masa depan pada diri pemain Argentina berusia 20 tahun tersebut.

Pada pertengahan pekan, Carrizo masuk untuk pertama kalinya dalam skuad pertandingan, tetapi saat itu ia tidak sempat tampil sebagai pemain pengganti di Parken Stadium, kandang sendiri, saat menghadapi pesaing gelar FC Nordsjaelland (2-0).

Pada Minggu, ketika klub ibu kota itu sudah unggul 0-4, Carrizo masuk ke lapangan sepuluh menit sebelum laga usai. Winger kanan itu kemudian mendapat kesempatan mengeksekusi penalti sepuluh menit berselang dan melepaskan tembakan yang masuk tanpa cela.

Carrizo pindah dari Vélez Sarsfield ke Ajax pada musim dingin lalu, dengan Ajax membayar 5,5 hingga 6 juta euro untuk setengah hak transfernya. Pemain berkaki kiri itu, yang terikat kontrak hingga pertengahan 2030 di Johan Cruijff ArenA, sejauh ini telah memainkan delapan pertandingan untuk Ajax.

Copenhagen memimpin klasemen Superliga dengan 18 poin dari tujuh pertandingan. FC Midtjylland dan Nordsjaelland, yang memainkan satu laga lebih sedikit, mengikuti dengan masing-masing 14 dan 13 poin.



