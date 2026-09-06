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Maher CarrizoImago
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Pemain pinjaman Ajax, Maher Carrizo, langsung mencetak gol pada debutnya untuk FC Copenhagen

Ajax
M. Carrizo

Maher Carrizo menghiasi debutnya untuk FC Copenhagen pada Minggu dengan sebuah gol. Pemain pinjaman dari Ajax itu masuk sebagai pemain pengganti sepuluh menit sebelum laga usai melawan Odense BK dan memastikan skor akhir menjadi 0-5 dari titik penalti.

Carrizo menjalani kepindahan sementara ke Copenhagen pada musim panas ini. Ajax dalam negosiasi dengan raksasa Denmark itu tidak menyetujui opsi pembelian, karena masih melihat masa depan pada pemain Argentina berusia dua puluh tahun tersebut.

Pada pertengahan pekan, Carrizo masuk untuk pertama kalinya dalam skuad pertandingan, tetapi saat itu ia belum mendapat kesempatan tampil sebagai pemain pengganti di kandang sendiri, Parken Stadion, saat melawan pesaing gelar FC Nordsjaelland (2-0).

Pada Minggu, ketika tim ibu kota sudah unggul 0-4, Carrizo masuk ke lapangan sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir. Winger kanan itu kemudian mendapat kesempatan mengeksekusi penalti sepuluh menit setelahnya dan dengan sempurna menjebol gawang lawan.

Carrizo pindah dari Vélez Sarsfield ke Ajax pada musim dingin lalu, dengan klub Amsterdam itu membayar 5,5 hingga 6 juta euro untuk setengah hak transfernya. Pemain berkaki kiri, yang terikat kontrak hingga pertengahan 2030 di Johan Cruijff ArenA, sejauh ini telah memainkan delapan pertandingan untuk Ajax.

Copenhagen memimpin klasemen Superliga dengan delapan belas poin dari tujuh pertandingan. FC Midtjylland dan Nordsjaelland, yang memainkan satu pertandingan lebih sedikit, mengikuti dengan masing-masing empat belas dan tiga belas poin.


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