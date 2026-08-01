Sudah pada menit ke-8 pertandingan, gelandang tersebut mengalami cedera tanpa kontak dengan lawan, tampaknya kaki kanannya sedikit tersangkut di rumput dengan lutut kanan. Beberapa detik kemudian, Chukwuemeka duduk di lapangan dan memanggil tim medis, lalu menjalani pemeriksaan menyeluruh pada lutut kanannya.

Meski awalnya terlihat seolah pemain tim nasional Austria itu harus segera ditarik keluar, Chukwuemeka tak lama kemudian sempat kembali ke lapangan. Namun setelah sekitar 20 menit, ia benar-benar tidak bisa melanjutkan pertandingan dan pemain berusia 22 tahun itu pun diganti, dengan talenta baru di lini tengah Takato Yamamoto masuk ke pertandingan. Sesaat sebelumnya, Chukwuemeka kembali duduk di lapangan dan pergerakannya memang masih belum sepenuhnya normal.

Seberapa parah cedera tersebut pada akhirnya masih harus ditunggu, begitu diagnosis sudah ada. Bisa jadi pergantian itu juga semata-mata hanya sebagai langkah pencegahan.

Cedera yang pahit? Carney Chukwuemeka ingin membuktikan diri di BVB demi peran yang lebih penting

Tentu saja situasi ini tetap terasa pahit, sebab Chukwuemeka baru saja memulai persiapan pramusim setelah libur Piala Dunia yang diperpanjang dan ingin langsung tancap gas demi kemungkinan memainkan peran yang lebih besar di BVB musim depan dibandingkan pada musim yang baru berlalu. Gelandang yang sebelumnya selalu memperkuat tim junior Inggris di level usia itu memutuskan untuk berganti asosiasi pada Maret, karena ia juga memenuhi syarat untuk membela Austria.

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Pemain Dortmund itu kemudian juga masuk ke skuad Piala Dunia tim ÖFB, dan tampil sebagai pemain pengganti dalam tiga dari empat laga Austria di turnamen Piala Dunia di Amerika Utara. Saat kalah 0-3 dari juara dunia kemudian, Spanyol, di babak 32 besar pada awal Juli, ia masuk pada awal babak kedua.

Laga uji coba BVB di Jepang dibayangi pergantian dini

Chukwuemeka pernah datang ke Dortmund pada awal 2025 dengan masalah lutut, tetapi pada musim lalu ia cukup mampu mengendalikan problem fisiknya yang berulang. Di semua ajang, pemain kelahiran Wina itu mencatatkan 38 penampilan pada 2025/26, dengan torehan tiga gol dan dua assist.

Sementara itu, rombongan BVB akan kembali ke Dortmund setelah uji coba melawan Tokyo, setelah pada pertengahan pekan Borussia juga sempat menjalani uji coba melawan sesama klub kasta tertinggi Jepang, Cerezo Osaka. Namun, pertandingan itu benar-benar berakhir buruk dari sudut pandang BVB, mereka kalah 0-1 setelah penampilan yang mengecewakan dan selain itu Filippo Mane juga sudah mengalami pergantian karena cedera. Bek tengah muda itu mengalami masalah paha, tetapi kondisinya tidak terlalu parah. Meski begitu, Mane tetap absen dari skuad Dortmund saat menghadapi Tokyo.

Sementara itu, pertandingan pada Sabtu siang waktu Jerman sempat harus dihentikan setelah berlangsung sekitar setengah jam. Hujan deras seperti monsun dan peringatan badai petir di lokasi memaksa tim wasit mengambil langkah tersebut, sehingga kedua tim untuk sementara masuk ke ruang ganti. Namun setelah sekitar setengah jam tertunda, laga uji coba itu bisa dilanjutkan kembali.