"Pemain pertama yang bekerja dari jarak jauh".. Cedera Neymar memicu ejekan dari Presiden Brasil

Dipastikan bahwa bintang Brasil Neymar da Silva tidak akan tampil dalam laga timnas negaranya beberapa jam lagi melawan Haiti, setelah ia memang absen dalam pertandingan pembuka Seleção di putaran final Piala Dunia yang berakhir imbang 1-1 melawan Maroko; akibat cedera pada betisnya.

Mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut belum sepenuhnya pulih dari cederanya, dan laporan menunjukkan bahwa ia tidak ikut dalam rombongan tim ke kota Philadelphia, Amerika Serikat, untuk menjalani pertandingan tersebut.

Meskipun laporan medis terbaru mengisyaratkan kemungkinan kembalinya pesulap Brasil itu dalam pertandingan penutup babak penyisihan grup melawan Skotlandia, namun belum dapat dipastikan sepenuhnya mengenai kesiapannya, yang menimbulkan ketidakpastian seputar perjalanannya di Piala Dunia.

Situasi yang tidak jelas ini memicu reaksi sarkastis dan tak terduga dari Presiden Brasil Lula da Silva, hari Jumat ini; menurut laporan situs “Foot Mercato”.

Saat Da Silva menghadiri sebuah acara di salah satu rumah sakit di kota Belo Horizonte, presiden tersebut menanyakan kepada seorang anak siapa yang menurutnya pemain terbaik di Brasil, dan anak itu menjawab tanpa ragu: “Neymar.” Mendengar itu, Presiden Lula berkomentar dengan nada sinis: “Neymar adalah pemain pertama di dunia yang dipanggil ke tim nasional untuk bekerja dari jarak jauh.”