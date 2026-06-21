Pemain pengganti yang luar biasa... Ondaf menyamai rekor legenda Afrika di Piala Dunia

Deniz Undav terus menunjukkan penampilan gemilangnya sebagai kartu as tim nasional Jerman di Piala Dunia 2026, setelah menyamai rekor bersejarah yang bertahan selama 36 tahun.

Bintang Stuttgart ini menyelamatkan tim asuhan pelatih Julian Nagelsmann pada Sabtu lalu, dengan mencetak gol penyama kedudukan delapan menit setelah masuk menggantikan Jamal Musiala, lalu memastikan kemenangan 2-1 bagi tim Jerman pada menit ke-94.

Menurut statistik yang dipublikasikan oleh platform Squawka, Ondav telah menambah kontribusinya menjadi 5 kontribusi gol sebagai pemain pengganti di edisi Piala Dunia kali ini, sehingga menyamai rekor legenda Kamerun Roger Milla yang mencetak angka yang sama pada edisi 1990.

Duo Ondaf dan Milla ini mengungguli pemain Jerman André Schürrle, yang mencatatkan 4 kontribusi gol sebagai pemain pengganti selama Piala Dunia 2014 yang dimenangkan oleh Jerman.

Di sisi lain, jaringan data Opta menyebutkan bahwa “Ondava menjadi pemain pertama sejak Miroslav Klose pada tahun 2002 yang mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia.”

Dengan kemenangan yang sulit ini, tim nasional Jerman memastikan lolos ke babak 32 besar, memuncaki Grup E dengan 6 poin, setelah menghancurkan Curaçao dalam pertandingan pembuka dengan skor 7-1, di mana Ondav menyumbang 3 kontribusi: mencetak satu gol dan memberikan dua assist.

Timnas Jerman diperkirakan akan menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Ekuador pada Kamis mendatang.