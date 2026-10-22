Ajax meraih kemenangan pertamanya di Liga Konferensi pada Kamis malam. Tim asal Amsterdam itu lebih dominan saat menghadapi Atalanta di Johan Cruyff Arena, tetapi kesulitan memanfaatkan banyak peluang. Pemain pengganti Tolu Arokodare dan Abdellah Ouazane akhirnya mencetak gol untuk membawa Ajax meraih kemenangan 2-0 yang layak mereka dapatkan.

Ajax menurunkan sepuluh pemain yang sama seperti saat mengalahkan FC Groningen 2-5 pada Minggu lalu. Youri Baas menggantikan Dies Janse di jantung pertahanan, sementara Davy Klaassen kembali bermain di sayap kanan dan Marcos Leonardo lebih dipilih ketimbang Tolu Arokodare. Di kubu Atalanta, pelatih Maurizio Sarri memilih formasi 4-2-3-1, dengan Charles De Ketelaere bermain di belakang penyerang Gianluca Scamacca.

Ajax mengawali pertandingan dengan agresif dan nyaris membuka skor setelah enam menit. Tembakan Lucas Rosa berubah arah sebelum membentur tiang gawang, lalu sundulan Klaassen melenceng. Jorthy Mokio kemudian sempat mengira dirinya telah membuka skor, tetapi golnya dianulir karena Klaassen berada dalam posisi offside dalam proses terciptanya gol tersebut.

Ajax terus memegang kendali dan menciptakan sejumlah peluang melalui permainan kombinasi yang apik. Tembakan keras Mokio ditepis Carnesecchi, sementara Marcos Leonardo menyia-nyiakan peluang emas setelah serangan balik cepat dengan melepaskan tembakan yang melenceng. Oscar Gloukh juga mendapat cukup banyak peluang untuk memecah kebuntuan, tetapi pemain asal Israel itu selalu dihadang kiper Italia tersebut atau gagal mengarahkan bola ke gawang.

Atalanta tidak hanya bertahan dan sempat mengancam, antara lain lewat tembakan Scamacca yang melenceng setelah sepak pojok. Namun, Ajax jelas menjadi tim yang lebih berbahaya sebelum jeda, dengan sebelas percobaan tembakan berbanding tujuh milik tim Italia tersebut. Carnesecchi harus melakukan empat penyelamatan dan kembali menggagalkan peluang Ajax untuk unggul sesaat sebelum jeda dengan menepis tembakan Gloukh.

Selepas jeda, Ajax tetap gencar mencari gol pembuka. Tak lama setelah babak kedua dimulai, tembakan Julian Brandt dari sudut sempit dihentikan Carnesecchi. Beberapa menit kemudian, sundulannya menyambut umpan silang Rosa melenceng dari gawang. Rosa lalu mendapat peluang emas, tetapi kiper Italia itu kembali menggagalkan gol.

Setelah satu jam pertandingan berjalan, Ajax juga lolos dari kemungkinan dihukum penalti. Klaassen melakukan tekel geser saat berduel dengan Nicola Zalewski di kotak penalti Ajax. Zalewski terjatuh dan meminta penalti, tetapi wasit asal Kroasia menilai kapten Ajax itu mengenai bola. Keputusan tersebut didukung VAR.

Ajax mengganti Klaassen dan Gloukh dengan Viktor Tsygankov serta Abdellah Ouazane, sementara Tolu menggantikan Marcos Leonardo yang tampil mengecewakan pada menit ke-66. Sebelas menit kemudian, Tolu mendapat peluang bagus berkat umpan Brandt, tetapi kakinya mengenai kaki tumpunya sendiri saat menembak dan bola melambung di atas gawang.

Sepuluh menit kemudian, Tolu akhirnya mencetak gol. Penyerang Ajax itu mengontrol umpan panjang Baas dengan dada, lalu melaju tanpa kawalan menuju gawang dan tetap tenang saat berhadapan langsung dengan Carnesecchi: 1-0.

Ouazane kemudian turut menunjukkan kemampuannya. Dari sayap kiri, ia dengan apik menggiring bola melewati lawannya hingga nyaris mencapai garis akhir, lalu melepaskan tembakan keras yang masuk setelah membentur bagian bawah mistar. Gol itu memastikan skor akhir 2-0.

Para pemain pengganti pun membawa Ajax meraih tiga poin penting pertamanya di Liga Konferensi, setelah tim asal Amsterdam itu mengawali kiprah Eropa mereka pekan lalu dengan kekalahan memalukan 2-1 di kandang Hajduk Split.