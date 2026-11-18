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Manchester City mengambil langkah penting menuju fase gugur Liga Champions Wanita berkat kemenangan 2-0 yang diraih dengan susah payah atas Hacken. Pada malam yang membekukan di Gothenburg, tim asuhan Andree Jeglertz mengandalkan dua pemain bintangnya dari bangku cadangan untuk memecah kebuntuan dan mengamankan tiga poin. Hasil ini membawa tim Liga Super Wanita tersebut naik ke posisi ketiga klasemen fase liga dengan satu pertandingan tersisa.

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Kontribusi pemain pengganti jadi pembeda

Setelah babak pertama yang membuat frustrasi, ketika Manchester City kesulitan mencetak gol di lapangan sintetis yang tertutup salju, keputusan memasukkan Lauren Hemp dan Khadija Shaw saat jeda terbukti jitu. Keduanya, yang berperan penting dalam kesuksesan City di kompetisi domestik, langsung mengubah jalannya pertandingan. Kehadiran mereka memberi tim tamu ketajaman yang tidak mereka miliki sepanjang 45 menit pertama di Swedia.

Kebuntuan akhirnya pecah sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, meski dengan sedikit keberuntungan. Hemp berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat ketika Emma Ostlund berusaha membuang bola, tetapi bola justru memantul mengenai pemain timnas Inggris itu dan masuk ke sudut bawah gawang.

City terus menekan, mencari gol tambahan agar tidak perlu menghadapi akhir laga yang menegangkan. Tak lama kemudian, Mary Fowler sempat mengira ia telah menggandakan keunggulan setelah menjebol gawang lawan, tetapi gol itu dianulir karena Yui Hasegawa dinilai berada dalam posisi offside di depan kiper tuan rumah Jennifer Falk.

Shaw pastikan kemenangan di Gothenburg

Shaw, yang kerap menjadi tumpuan serangan City, menunjukkan kualitas kelas dunianya untuk memastikan kemenangan pada menit ke-77. Menyambut umpan jarak jauh Hemp yang terukur sempurna, penyerang asal Jamaika itu menggunakan kekuatannya untuk menahan tekanan pemain bertahan sebelum dengan tenang mengarahkan bola melewati Falk.

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City berpeluang memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada masa tambahan waktu setelah Aivi Luik dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Shaw sehingga City mendapat penalti. Namun, Fowler gagal mencetak gol dari titik putih karena tendangannya berhasil ditepis.

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City naik ke posisi ketiga jelang laga terakhir melawan Austria Vienna

Kemenangan itu membuat City mengoleksi sembilan poin dan naik ke posisi ketiga klasemen Liga Champions, unggul satu poin atas Bayern Munich, Arsenal, dan Chelsea, yang masing-masing masih memiliki satu pertandingan lebih banyak untuk dimainkan.

City tinggal menyisakan satu pertandingan fase liga, yakni menjamu Austria Vienna yang berada di posisi terbawah pada 16 Desember.

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Kedalaman skuad City terbukti menentukan

Setelah kekalahan 1-0 yang membuat frustrasi di markas Chelsea, yang membuat Chelsea menyalip mereka ke puncak klasemen Liga Super Wanita, manajer Jeglertz melakukan lima perubahan untuk mengistirahatkan para pemain kuncinya. Namun, City awalnya kesulitan menembus pertahanan lawan berkat penampilan gemilang Jennifer Falk pada babak pertama. Kiper yang pernah dipinjam Liverpool itu dua kali menggagalkan peluang Aoba Fujino, bereaksi cepat untuk menepis sundulan Grace Clinton, dan menahan tembakan keras Rebecca Knaak sehingga skor tetap imbang saat jeda.

Meski Hacken menahan Chelsea 0-0 di London dalam pertandingan Liga Champions terakhir mereka, kedalaman skuad Manchester City terbukti menentukan, dengan para pemain pengganti memberi dampak besar. Tim asuhan Jeglertz kini akan berupaya mengalahkan Austria Vienna dalam pertandingan terakhir fase liga untuk finis di empat besar, yang akan memungkinkan mereka melewati babak play-off dan langsung lolos ke perempat-final.