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Penyerang Al-Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, kembali menjebol gawang korban favoritnya di Liga Roshn Saudi sekaligus mengakhiri puasa gol yang berlangsung selama sebulan penuh.

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Al-Ittihad menang 1-0 atas Neom dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari ini, Jumat , di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal, Jeddah, pada pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

En-Nesyri mengawali laga dari bangku cadangan karena pelatih kepala Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, lebih memilih menurunkan penyerang Nigeria George Ilenikhena sebagai starter.

Namun, pelatih asal Jerman itu tidak menunggu lama. Ia menarik keluar penyerang Nigeria tersebut di awal babak kedua dan memasukkan En-Nesyri sebagai gantinya, keputusan yang sepenuhnya mengubah jalannya pertandingan untuk keuntungan Al-Ittihad.

Pergerakan penyerang Maroko itu sangat merepotkan lini pertahanan Neom. Ia beberapa kali nyaris mencetak gol, tetapi sentuhan akhirnya kurang akurat.

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Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-75, ketika gelandang Aljazair Houssem Aouar mengirimkan umpan terobosan panjang yang tepat mengarah ke kepala Youssef En-Nesyri, yang kemudian berhasil menyundulnya ke dalam gawang tim tamu.

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Awalnya, wasit menganulir gol tersebut karena menilai penyerang Maroko itu berada dalam posisi offside, sebelum kemudian berkomunikasi dengan VAR yang memastikan bahwa gol En-Nesyri sah.

Gol ini terasa istimewa bagi Youssef En-Nesyri karena tercipta setelah puasa gol selama sebulan penuh bersama Al-Ittihad, baik di Liga Roshn Saudi maupun Liga Champions Elite AFC.

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Gol terakhir En-Nesyri sebelumnya tercipta pada 26 Oktober lalu, saat ia mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Neftchi asal Uzbekistan di kandang lawan pada matchday ketiga fase liga Liga Champions Elite AFC.

Sejak saat itu, pemain berusia 29 tahun tersebut tampil dalam empat pertandingan, yakni melawan Al-Diriyah dan Abha di Liga Roshn, serta Al-Ain asal Uni Emirat Arab dan Pakhtakor asal Uzbekistan di Liga Champions Elite AFC, tanpa mampu mencetak satu gol pun.

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Dengan gol ini, Youssef En-Nesyri menjadi pencetak gol terbanyak Al-Ittihad musim ini setelah mencapai gol kesembilannya di semua kompetisi, menyamai catatan penyerang Nigeria George Ilenikhena yang mencetak jumlah gol yang sama.

Meski demikian, penyerang Maroko itu unggul atas rekannya asal Nigeria tersebut khusus di Liga Roshn. En-Nesyri telah mencetak gol kedelapannya di kompetisi ini, sementara Ilenikhena baru mengoleksi enam gol.

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Yang menarik, empat dari delapan gol En-Nesyri di Liga Roshn tercipta setelah ia masuk dari bangku cadangan, menurut saluran "Thmanyah" selaku pemegang hak siar liga Saudi. Hal ini menjadikannya pemain pengganti emas dalam skema pelatih asal Jerman Jens Wissing.

Selain itu, gol ini merupakan gol ketiga penyerang Maroko itu ke gawang Neom, menjadikan tim tersebut sebagai korban favoritnya di Liga Roshn Saudi sejak ia bergabung dengan Al-Ittihad pada musim dingin musim lalu, menurut lembaga statistik "Opta".

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Neom pun menjadi korban favorit En-Nesyri setelah penyerang Maroko itu memisahkan diri dari tiga klub yang sebelumnya sama-sama ia bobol dua kali, yaitu Al-Ettifaq, Al-Faisaly, dan Al-Fayha.

Sebagai catatan, Youssef En-Nesyri tampil apik bersama Al-Ittihad sejak awal musim ini di semua kompetisi. Ia telah bermain dalam 18 pertandingan dan mencetak sembilan gol serta dua assist.