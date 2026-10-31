Pemain Nigeria kehilangan kesadaran setelah "tekel brutal" dan dilarikan ke rumah sakit

Pertandingan antara Albacete dan Sabadell dalam kompetisi Divisi Dua Spanyol sempat terhenti selama beberapa menit sebelum berakhirnya babak pertama, setelah gelandang asal Nigeria, Kuadri Lyamed, mengalami cedera parah di kepala yang membuatnya kehilangan kesadaran, sebelum dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans.

Insiden itu terjadi pada menit ke-40, ketika Lyamed terjatuh ke tanah setelah menerima tendangan keras di kepala dari Jose Corpas, pemain Albacete, dalam sebuah tekel yang disebut tidak disengaja, namun membuat para penonton tercengang, dan mendorong wasit untuk mengeluarkan kartu merah kepada pemain yang menyebabkan cedera tersebut.

Pemain Sabadell itu kehilangan kesadaran di atas lapangan, sehingga mengharuskan tim medis turun tangan secara darurat untuk memberikan pertolongan yang diperlukan, sebelum ia kembali sadar dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan dan memastikan kondisi kesehatannya.

Dari sisi olahraga, Sabadell tertinggal dua gol tanpa balas, sebelum Iñigo Aguilar memperkecil selisih pada menit ke-81, sehingga tim berupaya mengejar hasil imbang di menit-menit terakhir, namun kiper Albacete menggagalkan upaya mereka dan mempertahankan keunggulan timnya.

Seusai pertandingan, klub Sabadell mengumumkan bahwa Lyamed berada dalam pengawasan medis, dengan menyebutkan bahwa pemeriksaan awal menunjukkan hasil yang positif, tanpa mengungkapkan rincian tambahan mengenai kondisinya.