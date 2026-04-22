Pemain NEC menandatangani kontrak baru setelah 'masa-masa sulit': 'Itulah mengapa ini terasa lebih membahagiakan'

NEC berhasil memperpanjang kontrak Kevin Kers. Pemain sayap kiri berusia 20 tahun yang berasal dari akademi muda klub ini kini terikat kontrak hingga pertengahan 2027, dengan opsi perpanjangan satu musim lagi.

Kers bergabung dengan Akademi Sepak Bola DFDS - NEC pada usia 12 tahun. Pemain kelahiran Prancis yang berkewarganegaraan Belanda ini bermain untuk tim U-21 musim ini, namun sudah sempat merasakan atmosfer tim utama.

Awal tahun ini, pelatih Dick Schreuder memberikan debutnya di tim utama. Pada 24 Januari, penyerang ini masuk sebagai pemain pengganti 15 menit sebelum pertandingan berakhir melawan PEC Zwolle, yang dikalahkan dengan skor 2-1.

“Kevin secara konsisten menunjukkan nilai tambahnya di tim U-21 setiap pekan dan sudah rutin berlatih bersama tim utama kami,” kata Direktur Urusan Pemain Carlos Aalbers melalui saluran resmi klub. “Kini giliran dia untuk mempertahankan performa ini, sehingga kita bisa lebih sering melihatnya di Stadion Goffert.”

Kers sendiri juga sangat senang dengan kontrak barunya. “Ini memberi rasa percaya diri. Bahwa kamu bisa kembali berjuang sepenuh hati, dengan landasan baru. Tahun-tahun sebelumnya penuh pasang surut. Saya banyak berjuang melawan cedera, berhasil pulih, lalu cedera itu kembali lagi.”

"Itu adalah periode yang cukup sulit bagi saya dan orang-orang di sekitar saya. Namun, periode itu telah membuat saya lebih kuat. Menurut saya, hal itu memang bagian dari perjalanan hidup saya. Kini saya bisa berdiri di sini lagi, setelah berhasil mengatasi rintangan-rintangan tersebut. Itulah mengapa rasanya lebih istimewa bisa berada di sini," kata Kers.