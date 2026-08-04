Pemain NEC membuat kesan luar biasa: “Coba sebutkan gelandang di tim nasional Belanda yang bisa melakukan ini”

Alex Pastoor sangat menikmati permainan NEC pada Selasa malam. Tim asuhan Dick Schreuder itu menahan Olympiakos 0-0 pada leg pertama babak kualifikasi ketiga Liga Champions, tetapi justru mereka adalah tim yang paling layak meraih kemenangan.

Saat Darko Nejasmic sudah menerima pujian dari banyak pihak, Pastoor dalam ulasan pascapertandingan di Ziggo Sport memanfaatkan kesempatan untuk secara khusus menyoroti Noé Lebreton. Gelandang serang itu tampil sangat mengesankan.

"Sano sekarang sudah pergi, tetapi kalau saya jadi Dick Schreuder, saya masih akan berpikir ulang," ujar Pastoor saat berbincang dengan Noa Vahle. "Sebab kalau orang-orang memperhatikan, mereka juga akan datang untuk menyaksikan Lebreton."

"Kalau Anda melihat Lebreton, Anda bisa melihat bahwa dia mampu bersaing di level tertinggi dalam semua momen utama. Bahkan sekarang. Dia masih pemain muda: dia bermain habis-habisan, itu luar biasa. Namun dia juga sangat piawai bermain sepak bola, dan keganasan itu, dipadukan dengan kreativitas dan ketajaman...."

"Coba sebutkan gelandang di timnas Belanda yang bisa melakukan itu," lanjut Pastoor yang benar-benar larut dalam pujian. "Yang ada itu lebih kepada mengoper dan memainkan permainan posisi, tetapi ini berbicara tentang sesuatu yang sangat berbeda. Yakni masuk ke dalam pertandingan sendiri dengan melakukan ini."

"Selalu berada dalam posisi bebas, sangat bagus mencari ruang, menjadi pemain penghubung yang baik, masuk ke depan gawang.... Tetapi terutama saat pemain lain menguasai bola, dengan pisau di antara giginya, dan tanpa satu pelanggaran pun. Tidak sekali pun dia menarik kembali kepala atau kakinya. Itu membuat hati saya terbuka," kata Pastoor.

Minggu depan, Selasa, NEC bisa menuntaskannya di kandang sendiri. Pada pukul 19.30, laga leg kedua akan digelar di De Goffert.