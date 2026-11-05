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Pemain sensasional Liverpool, Trey Nyoni, menantang rekan-rekan setimnya untuk menunjukkan karakter sejati saat menghadapi Crystal Palace akhir pekan ini, setelah malam yang mengecewakan di kompetisi Eropa di Istanbul. Pemain remaja itu mengukir sejarah sebagai pencetak gol termuda kedua Liverpool di Liga Champions, tetapi pencapaian pribadinya tertutupi oleh kegagalan tim mempertahankan permainan mereka pada akhir laga melawan Fenerbahce.

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Kekecewaan Liverpool di Istanbul

Tim asuhan Andoni Iraola mengalami kemunduran pertama mereka di pentas Eropa musim ini pada Rabu malam setelah kalah 3-2 dari Fenerbahce dalam laga Champions League yang berlangsung sengit. Meski dua kali unggul lewat gol Nyoni dan Alexander Isak, tim Premier League itu gagal mempertahankan keunggulan di tengah atmosfer yang tidak bersahabat di Turki. Mason Greenwood dan Archie Brown mencetak gol penyeimbang bagi tuan rumah sebelum sundulan penentu Vedat Muriqi akhirnya membalikkan keadaan.

Mengenang malam yang diwarnai perasaan campur aduk, Nyoni mengakui bahwa hilangnya konsentrasi menjadi penyebab kekalahan tim tamu. Gelandang muda itu menilai intensitas suasana pertandingan berperan besar dalam hasil akhir. “Tentu kami tahu ini akan menjadi malam yang sulit saat bertandang ke Turki. Dengan kondisi yang kami hadapi, penonton dan atmosfernya, kami tahu ini tidak akan mudah. Tentu kami kecewa,” kata pemain muda itu di situs resmi klub.

Nyoni berbicara terus terang tentang kesalahan dalam permainan yang berujung pada kekalahan. Menurutnya, di level tertinggi sepakbola Eropa, lawan akan memanfaatkan setiap kesalahan tanpa ampun. “Saya pikir kami menguasai pertandingan, tetapi kemudian kami kehilangan konsentrasi pada semua gol yang kami kebobolan. Di level ini, pertandingan ditentukan oleh hal-hal kecil. Jika Anda tidak berkonsentrasi, Anda akan dihukum,” ujarnya.

Seruan bangkit jelang laga melawan Crystal Palace

Liverpool tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekecewaan mereka di Eropa karena laga penting Premier League melawan Crystal Palace menanti pada Minggu ini. Nyoni yakin skuadnya memiliki ketangguhan mental untuk melupakan kekalahan dari Fenerbahce dan kembali meraih kemenangan di kompetisi domestik. Pemain muda itu percaya Liverpool perlu tampil dengan intensitas tinggi untuk mengalahkan Crystal Palace dan menjaga momentum mereka di liga.

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Menjelang pertandingan akhir pekan, Nyoni mendesak rekan-rekan setimnya untuk menjawab tantangan dan kembali membuktikan kualitas mereka. “Mentalitas tim ini luar biasa. Tentu pertandingan sebelumnya dan pertandingan ini menjadi dua kemunduran bagi kami, tetapi tim yang bagus mampu bangkit. Pada Minggu, kami harus tampil lebih baik lagi daripada hari ini. Saya pikir jika kami melakukannya, kami akan bisa menang,” katanya.

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Mengejar konsistensi sepanjang 90 menit

Salah satu sumber kekecewaan utama Iraola dan staf kepelatihannya adalah betapa cepat Liverpool kehilangan keunggulan yang telah mereka raih dengan susah payah. Setelah gol pembuka maupun sundulan Isak, Liverpool nyaris seketika memberi Fenerbahce kesempatan untuk kembali ke pertandingan. Nyoni yakin kemampuan mengatasi periode-periode penuh tekanan seperti itu merupakan langkah berikutnya bagi skuad yang sejauh ini menunjukkan potensi besar sepanjang musim.

Berbicara tentang pelajaran taktis dari kekalahan di Istanbul, Nyoni menekankan perlunya kendali yang lebih baik pada tahap akhir pertandingan. “Ya, kami memulai babak pertama dan babak kedua dengan sangat baik. Namun, langkah berikutnya bagi kami sebagai tim adalah berusaha tampil lebih konsisten sepanjang 90 menit dan mempertahankan keunggulan hingga menang. Kami sudah melakukannya sepanjang musim, tetapi sekarang kami harus terus melakukannya. Kami masih kecewa. Ini pelajaran lain yang harus kami jadikan bekal untuk berkembang,” jelas pemain jebolan akademi itu.

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Tonggak bersejarah bagi Nyoni

Meski hasilnya sulit diterima, malam itu tetap menjadi momen penting bagi Nyoni secara pribadi. Golnya menempatkan namanya dalam sejarah Anfield sebagai pemain termuda kedua yang pernah mencetak gol untuk klub di Champions League. Itu menjadi momen yang sangat membanggakan bagi sang pemain dan para pendukungnya, kendati skor akhir meredam perayaan di ruang ganti.

Gelandang itu mempersembahkan golnya untuk keluarga dan mengakui arti penting pencapaian tersebut meski kecewa dengan hasil yang diraih tim. “Saya bangga, seperti biasa. Saya tahu keluarga saya di rumah bangga. Saya sudah lama menantikan ini dan tentu senang bisa mencetak gol pertama saya untuk Liverpool. Ini hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Meski kami kalah, ini hari yang tidak akan pernah saya lupakan,” ujarnya.