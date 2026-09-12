Mark Verkuijl pada Jumat tampil untuk pertama kalinya di depan kamera ESPN sejak meninggalnya sang kekasih, Elisa. Pemain Jong Ajax itu berbicara terbuka seusai pertandingan melawan RKC Waalwijk tentang situasinya yang sangat sulit.

"Sebenarnya saya tidak baik-baik saja," ujar gelandang berusia 20 tahun itu. "Saya sangat kesulitan untuk kembali melanjutkan hidup. Itu memang harus, tetapi sebenarnya Anda tidak ingin melanjutkan, karena Elisa sayangnya telah meninggal dunia."

Elisa pada 18 Desember 2025 tertabrak mobil saat sedang berlari. Perempuan 21 tahun asal Veenendaal itu dilarikan ke rumah sakit dengan helikopter trauma, tempat ia meninggal dunia akibat luka-lukanya.

"Elisa bukan sekadar seseorang bagi saya," lanjut Verkuijl. "Dia benar-benar segalanya bagi saya, dia juga selalu ada di sini (De Toekomst, red.). Selalu pergi bersama ke Ajax, karena dia juga sekolah dekat sini."

"Dia adalah cinta dalam hidup saya. Ketika dia kemudian tiba-tiba meninggal dunia, itu adalah hal tersulit yang ada. Di luar sepak bola, keadaan saya tidak terlalu baik, saya masih sangat kesulitan."

"Namun untungnya saya masih punya sepak bola, tempat saya bisa mengosongkan pikiran dan berlatih habis-habisan. Agar saya punya sedikit pengalihan." Empat hari setelah peristiwa tragis itu, sebuah penghormatan yang mengesankan untuk Elisa diselenggarakan dalam laga Jong Ajax vs RKC.

Pada Jumat, Jong Ajax kembali bermain melawan RKC. Seberapa sulit bermain melawan lawan yang justru ini? "Kalau saya jujur, saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ini tetap pertandingan yang sulit. Saya mencoba fokus pada pertandingan, dan tidak memikirkan apa yang telah terjadi," tutup Verkuijl.



