Pemain melewatkan ujian karena babak akhir pertandingan NAC - Heerenveen: ‘Sekarang aku pasti dapat nilai 1, terima kasih KNVB!’

Bagi para pemain NAC Breda dan sc Heerenveen, Senin sore itu terasa berbeda. Karena pertandingan tersebut dihentikan sehari sebelumnya akibat adanya kembang api di lapangan, sepuluh menit terakhir harus dilanjutkan di Friesland.

NAC berhasil mempertahankan keunggulan 2-0 dengan disiplin di Stadion Abe Lenstra, sehingga bagi kapten Heerenveen, Luuk Brouwers, rasanya seolah-olah ia ‘kalah dua kali’. “Saya tidak suka itu,” katanya sambil tertawa di depan kamera ESPN. “Ini benar-benar sore yang aneh.”

“Pertandingan dihentikan karena kembang api, tapi itu tidak menguntungkan bagi NAC dan juga tidak bagi kami. Hal seperti itu tidak pantas ada di sepak bola. Bahwa pertandingan ini dilanjutkan di stadion kami, bagi saya masih menjadi teka-teki bagaimana hal itu bisa terjadi. Tapi ya, setidaknya itu menghemat empat jam waktu perjalanan bagi kami.”

Brouwers tidak mau membicarakan soal cedera. “Tidak, ayo terus maju saja. NAC juga mengalami hal yang sama, pada akhirnya kami mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin. Minggu ini ada lagi pertandingan penting di jadwal, di mana kami akan berusaha merebut posisi playoff yang memberi hak untuk pertandingan kandang pertama. Jadi Ajax sebaiknya bersiap-siap.”

Boy Kemper juga lebih suka skenario lain untuk menyelesaikan pertandingan. “Lebih baik kemarin malam saja. Heerenveen akan senang, kami senang, dan kami bisa mengakhiri ini. Menurut saya ini agak berlebihan, ini bisa diselesaikan dengan cara yang sangat berbeda. Tapi ya, itu bukan urusan kami.”

Bagi Eser Gürbüz yang berusia 19 tahun, ini benar-benar sore yang luar biasa, karena ia harus membatalkan ujian bahasa Inggrisnya untuk bermain di sisa pertandingan NAC - Heerenveen. “Saya rasa saya akan mendapat nilai 1, jadi saya harus mengulang ujian. Itu semua berkat KNVB, jadi terima kasih!”

“Tidak, pada akhirnya memang tidak bisa dihindari, karena sepak bola tetap yang utama. Mungkin justru lebih baik aku tidak pergi, karena aku tidak mempersiapkan diri dengan baik,” kata Gürbüz sambil tertawa. Milan van Dongen kemudian mengusulkan untuk melanjutkan wawancara dalam bahasa Inggris, dan Gürbüz ternyata melakukannya dengan cukup baik. “Kamu sama sekali tidak akan mendapat nilai jelek, aku beri kamu nilai 8,” kata Van Dongen.