Ayyoub Bouaddi, talenta muda berusia 18 tahun, tampil memukau pada Minggu pagi (waktu Belanda) dalam pertandingan Piala Dunia antara Maroko dan Brasil. Analis NOS, Ibrahim Afellay, sangat terkesan dengan "talenta luar biasa" tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh pembawa acara Gert van 't Hof.

Bouaddi lahir di Prancis dan bermain untuk klub sepak bola di sana, Lille OSC. Meskipun usianya masih muda, ia menjadi pemain inti yang tak tergantikan di sana musim ini.

Menjelang Piala Dunia, tidak jelas apakah Bouaddi akan memilih Prancis atau Maroko. Orang tua gelandang tengah ini lahir di negara Afrika tersebut.

Baru sekitar tiga minggu yang lalu menjadi jelas bagi publik bahwa Bouaddi telah memilih Maroko, di mana ia kini telah mencatatkan empat penampilan internasional.

Setelah tiga pertandingan persahabatan, pada Minggu pagi ia tampil dalam laga Piala Dunia melawan Brasil, namun ia tampaknya tidak merasa gugup. Bouaddi bermain sangat baik di lini tengah bersama rekan setimnya, Neil El Aynaoui.

"Ini sungguh luar biasa," kata analis NOS Afellay. "Dia adalah pemain yang masuk ke tim nasional tanpa banyak sorotan. Jika melihatnya bermain, Anda akan berpikir dia sudah bertahun-tahun bermain di tim nasional Maroko ini."

"Tanpa tekanan atau rasa gugup sama sekali, ikut terlibat saat menguasai bola, menggiring bola saat diperlukan. Juga banyak merebut bola. Di sini dia juga sangat berguna," jelas Afellay sambil menyoroti cuplikan Bouaddi yang merebut bola di antara dua pemain Brasil.

"Dia mampu bertahan dengan baik. Dia memenangkan duel hingga dua kali, lalu kembali terlibat untuk merebut bola. Di sini juga: dia mendapat tekanan, tapi tetap tenang, mencari solusi permainan, dan memilih posisi," kata Afellay dengan antusias.

"Dia tidak gugup. Dia mempercepat laju, menggiring bola untuk membebaskan pemain lain di antara lini. Sangat luar biasa. Kontrol total. Dia hampir memiliki segalanya. Dia tangguh dalam bertahan dan juga aktif dalam permainan."

"Jika kamu berusia delapan belas tahun dan ini baru pertandingan internasional kedua (keempat, red.) kamu, maka kamu pasti memiliki masa depan yang cerah. Tapi saya juga mengagumi pelatih (Mohamed Ouahbi, red.), yang mengesampingkan Sofyan Amrabat dan melemparkan pemain muda seperti ini ke dalam pertarungan."

"Saat hal-hal berjalan salah, seluruh negara akan menyerangmu. Saya memang menyukai pemain seperti itu. Tapi, jika kamu melihat pemain seperti itu, kamu harus buta untuk tidak memainkannya," kata Afellay.