Pemain Maroko: Saya sedih atas kepergian El-Rakraki... dan inilah pendapat saya tentang Xavi

Pemain asal Maroko, Omar El Hilali, bintang Espanyol, mengatakan bahwa ia sangat sedih atas kepergian pelatih Walid Regragui dari timnas Maroko.

Al-Hilali (22 tahun) tidak masuk dalam daftar utama pelatih Mohamed Wahbi, sehingga ia tidak dipanggil ke timnas Maroko untuk ketiga kalinya berturut-turut, hal yang mengkhawatirkan bagi bek kanan Espanyol ini, beberapa minggu menjelang dimulainya Piala Dunia.

Al-Hilali menambahkan dalam pernyataannya kepada surat kabar Sport, yang dipublikasikan oleh situs Afrika Foot, "Saya memiliki hubungan yang baik dengan Al-Rakraki, dan kami selalu berkomunikasi. Ketika dia tidak memanggil saya, dia menjelaskan alasannya kepada saya."

Dia melanjutkan, "Saya sangat sedih dengan kepergian El-Rakraki, lalu datanglah pelatih baru. Memang benar saya tidak masuk dalam daftar terakhir, tapi sepak bola bergantung pada performa."

Al-Hilali tidak ragu untuk berkomentar mengenai kemungkinan kedatangan Xavi untuk melatih timnas Maroko setelah Piala Dunia, di mana ia menunjukkan antusiasme terhadap ide tersebut, sambil tetap mempertahankan kepercayaannya pada staf teknis saat ini.

Dia menjelaskan, "Xavi, semua orang tahu dia adalah legenda sepak bola, dan kehadirannya sebagai pelatih timnas Maroko, saya yakin banyak yang menginginkannya. Namun, ada yang tidak menyukainya, karena sebagian orang menginginkan pelatih nasional yang memiliki ikatan dengan Maroko."

Dia menambahkan, "Namun, pelatih baru Mohamed Wahbi telah datang, dan dia juga sangat kompeten. Saya berharap dia bisa meraih hasil yang baik di Piala Dunia."

