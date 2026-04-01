Pemain Maroko meminta maaf: "Saya telah melakukan kesalahan... dan jangan ragukan cinta saya"

Shadi Riad, bek tim nasional Maroko, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pendukung "Singa Atlas", setelah ia "melakukan kesalahan", menurut pengakuannya, dengan menyukai foto-foto perayaan Senegal atas gelar Piala Afrika 2025.

Meskipun Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) telah memutuskan untuk memberikan gelar juara kontinental kepada Maroko secara simbolis, Senegal memutuskan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), bahkan merayakan trofi tersebut dua kali, dalam dua pertandingan persahabatan selama jeda Maret, melawan Peru dan Gambia secara berturut-turut.

Sejumlah pemain timnas Maroko pun berada di tengah badai reaksi publik, setelah mereka berinteraksi dengan postingan rekan-rekan mereka dari timnas Senegal.

Menurut situs web Hesport Maroko, krisis meletus setelah sejumlah pemain memberikan tanda "suka" pada postingan para bintang timnas Senegal selama perayaan gelar juara di Stadion Stade de France, meskipun keabsahan penobatan tersebut masih menjadi sengketa hukum internasional.

Situs tersebut menyebutkan bahwa foto-foto yang beredar menunjukkan keterlibatan para bintang seperti Ismail Sibari, Shadi Riad, dan Elias Ben Seghir, serta Samir El Mourabit, Osama Terghaline, dan Yassin Kichta, dalam hal ini, yang semakin memperparah kritik publik terhadap mereka.

Setelah Sibari menjelaskan bahwa ia secara tidak sengaja memberikan like pada foto-foto tersebut, giliran Shadi Riad untuk menjelaskan posisinya.

Riad menulis melalui akun Instagram-nya, "Saya telah melakukan kesalahan, saya minta maaf dan memahami kekecewaan rakyat Maroko."

Bek Crystal Palace itu menambahkan, "Sejak usia 14 tahun saya membela seragam ini, jadi jangan ragu sedikit pun akan cinta saya pada tanah air ini. Selalu Maroko."