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Musim sulit Manchester United mencapai titik terendah baru pada Jumat ketika skuadnya menghadapi kemarahan publik dalam perjalanan ke London menjelang laga melawan Chelsea. Para pemain Manchester United disambut sorakan cemooh dari penumpang komuter yang frustrasi setelah keterlambatan kedatangan mereka menyebabkan tertundanya layanan kereta yang telah dijadwalkan.

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Kemacetan lalu lintas berujung pada ketegangan di stasiun

Skuad Manchester United, bersama manajer Michael Carrick dan staf pendukung, bertolak ke ibu kota pada Jumat sore untuk pertandingan Sabtu siang di Stamford Bridge. Namun, kemacetan parah menghambat perjalanan mereka menuju Stasiun Stockport.

Agar rombongan itu tidak ketinggalan kereta, layanan menuju London yang berangkat dari Manchester Piccadilly ditahan di peron.

Ketika para pemain akhirnya naik setelah tertunda tujuh menit, mereka mendapat sambutan tidak bersahabat dari penumpang yang dirugikan oleh keterlambatan itu. Menariknya, sementara skuad disoraki dengan nada mencemooh, Carrick justru disambut sorak dukungan oleh para penumpang, menurut Mirror.

Mengingatkan pada ketegangan di Old Trafford

Sambutan dingin dari publik itu mengingatkan pada suasana panas yang menyelimuti Old Trafford beberapa hari sebelumnya. Setelah kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth pada Minggu lalu, suporter yang kecewa mencemooh keras para pemain saat mereka meninggalkan lapangan, sambil sengaja meneriakkan nama Carrick sebagai bentuk dukungan yang jelas kepada sang manajer.

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Kekalahan telak itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan United menjadi delapan pertandingan di semua kompetisi. Dengan baru meraih satu kemenangan di Liga Primer musim ini, tekanan terhadap para pemain telah mencapai puncaknya.

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Spekulasi yang meluas menyebut Carrick akan dicopot dari jabatannya setelah kekalahan dari Bournemouth. Sebaliknya, petinggi United memberi pria berusia 45 tahun itu kesempatan untuk bertahan, meski masa depan jangka panjangnya masih belum pasti.

Carrick tidak menghiraukan komentar dari luar

Meski masa jabatannya semakin disorot, Carrick tetap teguh. Berbicara kepada media pada Kamis, manajer United itu menegaskan bahwa ia sepenuhnya menyadari besarnya pertaruhan, tetapi tidak terpengaruh oleh komentar yang terus berdatangan dari luar.

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“Saya tidak membutuhkan jaminan dari siapa pun,” kata Carrick. “Saya sepenuhnya memahami situasinya. Saya memahami pekerjaan ini. Saya memahami tanggung jawabnya. Saya memahami segala konsekuensinya.

“Saya peduli dengan pendapat para suporter, saya peduli dengan suasana di stadion dan dengan mereka yang bepergian untuk datang menonton serta mendukung kami.

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“Saya benar-benar tidak memperhatikan hal lain. Saya tahu pekerjaan ini, saya tahu apa saja yang menyertainya, dan saya tahu apa yang perlu kami lakukan untuk menjadi lebih baik.”

Ujian penting di Stamford Bridge

United harus segera melupakan kekacauan perjalanan pada Jumat karena mereka menghadapi ujian berat di London barat. Pertandingan Sabtu yang dimulai lebih awal melawan Chelsea menjadi momen penting dalam musim mereka yang tersendat.

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Jika gagal meraih hasil positif, rentetan tanpa kemenangan mereka akan bertambah menjadi sembilan pertandingan dan membuat musim mereka semakin berada di ambang kegagalan. Bagi Carrick, menunjukkan respons langsung di lapangan adalah satu-satunya cara untuk meredam frustrasi yang kian besar, baik dari para suporter di tribune maupun masyarakat umum.