Bagikan Ikuti GOAL di Google

Para pemain Manchester United mendapat libur yang telah dijadwalkan sebelumnya pada Kamis setelah kalah memalukan 4-1 dari Como di Liga Champions. Manajer Michael Carrick berada di bawah tekanan besar saat skuadnya yang tengah kesulitan bersiap kembali berkumpul menjelang laga krusial di Liga Primer Inggris.

Iklan

Pemulihan setelah pertandingan bagi skuad yang tengah kesulitan

Menurut ESPN, skuad tim utama United akan kembali berlatih pada Jumat setelah mendapat jatah libur yang telah dijadwalkan pada Kamis. Jeda ini diberikan setelah mereka menelan kekalahan memalukan 4-1 di kandang klub Serie A, Como, dalam laga Liga Champions.

Pesawat yang membawa tim pulang dari Italia mendarat di Manchester pada Kamis dini hari. Keputusan untuk memberi para pemain sehari libur semata-mata didasarkan pada protokol pemulihan menjelang pertandingan mereka akhir pekan ini.

Ketegangan soal taktik dan kekalahan bersejarah yang memalukan

Kekalahan telak dari tim asuhan Cesc Fabregas mengungkap rasa frustrasi yang kian besar di ruang ganti. Kapten Bruno Fernandes secara terbuka mengkritik taktik tim segera setelah pertandingan. Carrick segera menanggapi penilaian kaptennya dengan mempertanyakan aktivitas berlari dan tingkat kerja para pemainnya secara keseluruhan.

Hasil itu menjadi kekalahan terbesar United di Liga Champions sejak takluk 4-0 dari Barcelona pada November 1994. United kini terpuruk di posisi ke-20 klasemen fase liga setelah menelan dua kekalahan dalam tiga pertandingan pertama mereka di kompetisi Eropa.

Getty Images

Iklan Iklan

Tekanan meningkat dan krisis cedera

Kekalahan dari Como memperpanjang rentetan hasil buruk klub Manchester tersebut. United kini tanpa kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dalam periode buruk itu, mereka menelan empat kekalahan dari Manchester City, Brighton, Atletico Madrid, dan Como. Performa mereka di kompetisi domestik tak kalah mengkhawatirkan. United berada di posisi ke-13 Liga Primer setelah hanya memenangi satu pertandingan liga sepanjang musim ini.

Topik Terkait

Situasi semakin rumit karena Carrick harus menghadapi krisis cedera yang parah. Sang pelatih menghadapi kekhawatiran besar terkait kebugaran sejumlah pemain kunci, termasuk Luke Shaw, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martínez, Ayden Heaven, dan Benjamin Sesko.

Laga krusial melawan Bournemouth menanti

Para pemain akan kembali berkumpul di tempat latihan pada Jumat untuk memulai persiapan singkat. Skuad harus segera mengalihkan fokus ke laga kandang krusial melawan Bournemouth di Liga Primer pada Minggu.

Iklan

Saat United beristirahat pada Kamis, calon lawan mereka bertanding di kompetisi Eropa. Bournemouth bertandang untuk menghadapi AC Milan di Liga Europa, yang mungkin memberi United sedikit keunggulan dari segi kebugaran menjelang akhir pekan.