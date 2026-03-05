Pemain mana yang paling banyak mengalami peningkatan dalam EA Sports FC 26?

Setiap edisi baru EA Sports FC selalu membawa kejutan-kejutan baru - pemain yang sebelumnya tampil di bawah ekspektasi mulai bersinar, talenta muda mulai menonjol, dan bintang-bintang yang sudah mapan either mempertahankan atau kehilangan posisinya.

Di FC 26, ada beberapa pemain yang nilai keseluruhan (OVR) mereka meningkat secara signifikan dibandingkan dengan FC 25, mencerminkan performa mereka di dunia nyata, potensi yang meningkat, dan terkadang perpindahan ke klub-klub yang lebih bergengsi.

Di bawah ini, GOAL mencantumkan beberapa pemain dengan peningkatan terbesar, menampilkan peringkat lama, peringkat baru, dan selisihnya.

Pemain EA Sports FC 26 yang paling berkembang

Sebelum kita masuk ke daftar, berikut adalah beberapa faktor umum yang menyebabkan lonjakan OVR yang signifikan:

Penampilan gemilang di liga domestik, piala, atau kompetisi kontinental.

Peningkatan waktu bermain, terutama bagi pemain muda atau yang sebelumnya jarang dimainkan.

Pindah ke klub atau liga yang lebih kompetitif, di mana pemain diharapkan menghadapi lawan yang lebih tangguh.

Peningkatan pada atribut tertentu (kecepatan, dribbling, pertahanan, dll.) yang sangat berpengaruh dalam algoritma penilaian FC.

Pengakuan potensi – EA sering memberikan peningkatan peringkat kepada pemain muda yang menunjukkan potensi tinggi.

Berikut adalah daftar lengkap pemain wanita yang paling berkembang di FC 26, mencakup peringkat, nama, peringkat keseluruhan baru dan lama, serta selisihnya.

Nama Pemain Posisi Peringkat Lama Peringkat Baru Perbedaan Alexia Fernández LB 53 75 +22 Lucía Corrales LB 59 74 +15 Elimbi Gilbert LB 63 77 +14 Bizet CB 63 75 +12 Olaya Rodríguez CAM 60 72 +12 Imade ST 69 80 +11 Kaptein CM 67 78 +11 Bender RM 62 73 +11 N’Dongala RB 67 78 +11 Tolhoek ST 67 77 +10

EA Sports FC 26 membawa perubahan signifikan dalam peringkat pemain, terutama untuk talenta muda atau yang sedang naik daun. Meskipun bintang seperti Mohamed Salah atau nama-nama besar lainnya tetap mendominasi, para pemain yang sedang naik daun—seperti Myles Lewis-Skelly—lah yang membawa kegembiraan baru dan mengubah lanskap skuad, strategi meta, dan nilai dalam permainan.

Berikut adalah pemain pria yang paling meningkat di FC 26, menampilkan peringkat, nama, peringkat keseluruhan baru dan lama, serta perbedaannya dalam tabel di bawah ini.

Nama Pemain Posisi Peringkat Lama Peringkat Baru Perbedaan Lewis-Skelly LB 58 78 +20 Javi Rodríguez RB 57 76 +19 Peck CDM 53 70 +17 Nickson CM 51 66 +15 Dibling RM 59 74 +15 Huijsen CB 68 82 +14 Marc Casadó CDM 65 79 +14 Jauregizar CM 64 78 +14 Comuzzo CB 60 74 +14 Zeneli CM 58 72 +14

Jika Anda sedang merencanakan susunan tim Ultimate Team atau Career Mode, memperhatikan nama-nama yang telah ditingkatkan ini dapat memberikan Anda keunggulan kompetitif.

