Apakah Ethan Nwaneri sempat mencari tahu dalam waktu sesingkat itu seberapa aman posisi Niko Kovac? Bukan hal yang mustahil, mengingat pemain pinjaman baru dari Arsenal itu baru-baru ini punya pengalaman yang sangat buruk dengan pergantian pelatih. Di Borussia Dortmund, yang akan menjadi klub tujuan pemain ofensif 19 tahun itu selama semusim dari Arsenal tanpa opsi pembelian, ia bisa yakin: Kovac akan tetap bertahan di BVB dan kemungkinan besar masih pada tahun ini akan memperpanjang kontraknya lebih cepat.

Die Borussen dengan demikian bereaksi pada detik-detik terakhir terhadap cedera lutut parah yang dialami rekrutan anyar Giannias Konstantelias. Dan reaksinya tepat: Nwaneri termasuk salah satu talenta paling menjanjikan di Inggris dan memiliki potensi besar, sementara peminjaman selama satu tahun ini juga tidak menghalangi kemungkinan kembalinya sang pemain Yunani yang akan absen berbulan-bulan itu.

Dalam paruh terakhir musim lalu, Nwaneri, yang pernah bermain untuk tim Inggris U16 hingga U21 dan mencetak 27 gol dalam 58 laga internasional, membela Olympique Marseille. Sampai saat itu ia baru memainkan 12 pertandingan kompetitif untuk The Gunners, sepertiganya sebagai starter.

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Mengapa Arsenal meminjamkan Ethan Nwaneri ke Olympique Marseille?

Itu juga disebabkan Arsenal sejak musim panas 2025 memainkan sang youngster lebih sentral, sebagai semacam nomor 10. Namun di sana persaingan dengan Martin Ödegaard dan Eberechi Eze, yang direkrut dengan biaya besar, ternyata terlalu ketat.

Arsenal memutuskan melepas Nwaneri ke OM karena di sana ada Roberto De Zerbi, "seorang pembina talenta muda yang luar biasa dan pelatih yang benar-benar berani", seperti kata pelatih Mikel Arteta. "Saya pikir itu cocok dengan gaya bermain dan kualitas yang kami inginkan untuk Ethan. Anda harus melemparkannya ke sana, ke sarang singa, ke budaya sepak bola yang luar biasa, atmosfer yang luar biasa, dan klub yang hebat - itu akan membuatnya menjadi jauh lebih baik. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa baginya."

Pria Spanyol itu keliru, karena masa peminjaman itu berubah menjadi sebuah bencana bagi Nwaneri. Di Marseille, tempat yang secara tradisional memang selalu berayun antara euforia tanpa batas dan kekacauan liar, kali ini yang terjadi lagi-lagi adalah yang kedua. Setelah perselisihan panjang, De Zerbi mundur pada Februari - 20 hari setelah kedatangan Nwaneri.

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Kritik terhadap Ethan Nwaneri: "Pemain lain memberi jauh lebih banyak"

Sampai saat itu ia sudah memainkan empat pertandingan di bawah pelatih asal Italia tersebut, dan di setiap laga Nwaneri selalu masuk starting XI. Bahkan lebih baik lagi: pada debutnya ia hanya membutuhkan 13 menit untuk mencetak gol menjadi 2-0 melawan pemuncak klasemen Lens (3-1). "Ethan akan menjadi pemain top, saya yakin akan hal itu," kata De Zerbi sesaat sebelum kepergiannya.

Setelah itu segalanya memburuk bagi Nwaneri. Setelah mencatat 215 menit di bawah De Zerbi, pada sisa waktunya bersama pelatih baru Habib Beye ia hanya mendapatkan 197 menit lagi, dalam tujuh pertandingan. Pelatih 48 tahun itu bahkan sempat mengkritik secara terbuka kurangnya komitmen Nwaneri dan berkata: "Dia pemain yang bagus, tetapi dia harus memberi kami jauh lebih banyak dalam komitmen sehari-hari. Pemain lain memberi jauh lebih banyak. Dia harus lebih dulu menyesuaikan diri dengan intensitas Ligue 1 dan sadar bahwa dia datang ke klub dengan level yang sangat, sangat tinggi."

Bahkan di tengah daftar cedera yang panjang, Beye tidak sekali pun menurunkan pemain pinjaman itu sebagai starter. Dengan demikian ia sampai taraf tertentu justru merugikan klubnya sendiri, sebab menurut L'Equipe kontrak Nwaneri memuat klausul yang menyatakan Marseille harus membayar biaya peminjaman yang lebih kecil kepada Arsenal semakin banyak ia bermain. Harian olahraga itu pada saat yang sama menulis, mengingat statusnya sebagai pemain cadangan, tentang sebuah "kesan ketidakpedulian yang terus berlanjut" pada diri Nwaneri.

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Ethan Nwaneri adalah pemain termuda yang pernah dimainkan dalam sejarah Premier League

Namun masa yang mengecewakan di Prancis selatan tetap membuat Nwaneri berkembang di mata Arteta. Sang pelatih beberapa kali melontarkan pujian kepada Nwaneri setelah kepulangannya. Pada Juli ia berkata: "Dia benar-benar membuka mata Anda tentang seberapa jauh seorang pemain muda bisa berkembang dalam waktu sesingkat itu dan apa yang bisa dibawa dari pengalaman sulit dan menantang di luar negeri. Dia melakukannya dengan brilian. Dia tampak seperti pribadi yang sama sekali berbeda."

Arteta kemudian memainkan Nwaneri dalam kelima laga pramusim, dan sang pemain mencetak dua gol - salah satunya saat kalah 2-3 dari BVB. Bahwa pelatih lama The Gunners itu menyukainya sudah ia buktikan sejak awal. Pada September 2022 ia pertama kali memainkan putra kelahiran London dari orang tua Nigeria itu di Premier League. Hingga hari ini, karena itu, Nwaneri masih menjadi pemain termuda yang pernah tampil di kasta tertinggi Inggris, dengan usia 15 tahun 181 hari. Di Arsenal, ia dengan demikian melewati Cesc Fabregas.

Nwaneri, yang datang ke Arsenal pada usia delapan tahun dan pada umur 14 sudah bermain untuk tim U18, menikmati masa terbaiknya di level profesional pada musim 2024/25. Terutama sebagai pengganti Bukayo Saka yang cedera lebih dari tiga bulan, ia menampilkan performa bagus dan mencatatkan sembilan gol serta dua assist dalam 37 pertandingan kompetitif. Bicara soal Saka: pada Februari 2025, dalam kemenangan 2-0 atas Leicester, Nwaneri menjadi pemain termuda sejak pencatatan dimulai (2003/04) yang mencatat lima atau lebih dribel dalam satu pertandingan Premier League dan memberikan satu assist - sekaligus merebut rekor itu dari Saka.

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Pemain pinjaman BVB Ethan Nwaneri: Inilah kelebihan dan kekurangannya

Namun setelah itu karier Nwaneri tidak melesat lebih tinggi lagi. Baru-baru ini Arteta bahkan tidak yakin apakah masa depan langsung Nwaneri benar-benar berada di Arsenal. "Saya ingin dia bertahan di klub. Tetapi apa yang terbaik bagi pemain ini dalam jangka menengah dan panjang? Ethan harus bermain sepak bola. Jika dia bertahan di sini, maka hanya karena kami bisa menjamin dia mendapatkan menit bermain itu. Jika tidak, itu tidak baik bagi siapa pun," ujarnya.

Tanpa pergantian pelatih dan dengan Konstantelias yang cedera, Nwaneri menjanjikan banyak peluang menit bermain di Dortmund. Nwaneri lebih mirip dengan Konstantelias ketimbang pemasok bola Konstantinos Karetsas. Dribel dan tembakan presisinya termasuk di antara kekuatan terbesarnya.

Sebagai tipe pemain, Nwaneri merupakan sebuah hibrida: penyerang serbabisa berkaki kiri yang berada di antara posisi nomor 10, half-space kanan, dan peran sayap inverted. Ia punya pemahaman ruang yang sangat bagus dan juga cukup tahan terhadap pressing saat berada di bawah tekanan. Berkat kontrol bola rapat, perubahan arah yang cepat, dan tipuan tubuh yang cerdik, ia mampu keluar dari situasi permainan yang sempit. Dalam prosesnya ia tidak menempel di garis secara klasik, melainkan memanfaatkan mobilitasnya untuk bergerak dari half-space ke dalam.

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Setelah syok Konstantelias: Apa yang bisa diberikan Ethan Nwaneri kepada BVB?

Secara taktis, Nwaneri menonjol karena instingnya dalam membaca di mana ruang kosong berikutnya akan muncul dan bagaimana memainkannya secara dinamis. Penempatan posisinya yang fleksibel membuatnya sulit dikawal di lini serang. Ia lebih suka bergerak dari sisi kanan ke dalam untuk memulai serangan atau menciptakan ancaman gol sendiri. Keseimbangannya antara persiapan serangan dan penyelesaian akhirnya sendiri dari half-space juga bagus.

Hal yang masih perlu diperbaiki Nwaneri adalah penggunaan kaki yang sedikit lebih lemahnya. Ia cenderung agak mengabaikan kaki kanannya dalam dribel dan permainan umpannya, dan tidak cukup sering menggunakannya. Selain itu, saat di Arsenal ia juga beberapa kali mengalami fase-fase panjang dalam pertandingan ketika ia tidak terlalu terlibat dalam permainan.

Sepak bola Kovac, dengan premis "pertahanan dulu", memiliki kemiripan dengan pendekatan Arsenal di bawah Arteta. Karena itu, langkah ke Dortmund bagi Nwaneri bukan hanya berarti lebih banyak waktu bermain, tetapi juga tanggung jawab yang lebih besar di lapangan dan dalam bertahan. Selain itu, ruang-ruang bebas serta peluang serangan balik di Bundesliga semestinya sangat cocok baginya untuk memberi kesan yang lebih besar daripada saat di Marseille.

Secara teori, Nwaneri memiliki semua atribut untuk menghadirkan apa yang hilang dari Borussia setelah syok Konstantelias: dinamika, ketidakpastian, kedalaman, keberanian mengambil risiko. Namun, untuk itu ia harus cepat menemukan ritmenya. Di Marseille ia membayar ongkos belajar, kini Dortmund harus menjadi ujian kedewasaan bagi Nwaneri. Syarat-syaratnya ada: seorang pelatih yang percaya kepadanya, dan sebuah sistem yang menuntut kekuatannya.

Ethan Nwaneri: Karier profesionalnya secara singkat