Apakah Ethan Nwaneri sempat mencari tahu lagi dalam waktu sesingkat ini seberapa aman posisi Niko Kovac? Bukan hal yang mustahil, apalagi pemain pinjaman anyar dari Arsenal itu baru-baru ini memiliki pengalaman yang sangat buruk dengan pergantian pelatih. Di Borussia Dortmund, yang akan dibelanya selama satu musim dari Arsenal tanpa opsi pembelian, gelandang serang 19 tahun itu bisa yakin: Kovac akan tetap bertahan di BVB dan kemungkinan besar masih akan memperpanjang kontraknya lebih cepat pada tahun ini.

Borussia dengan demikian merespons pada saat-saat terakhir cedera lutut parah yang dialami rekrutan anyar Giannias Konstantelias. Dan respons itu terbilang tepat: Nwaneri termasuk salah satu talenta paling menjanjikan di Inggris dan memiliki potensi besar, sementara peminjaman selama setahun ini juga tidak menutup jalan BVB untuk kembalinya pemain Yunani yang akan absen berbulan-bulan tersebut.

Paruh musim terakhir pada musim lalu dijalani Nwaneri, yang bermain untuk tim Inggris dari U16 hingga U21 dan mencetak 27 gol dalam 58 laga internasional, bersama Olympique Marseille. Hingga saat itu, ia baru memainkan 12 pertandingan kompetitif untuk The Gunners, sepertiganya sebagai starter.

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Mengapa Arsenal meminjamkan Ethan Nwaneri ke Olympique Marseille?

Hal itu juga disebabkan Arsenal sejak musim panas 2025 memainkan pemain muda tersebut lebih ke tengah, sebagai semacam nomor 10. Namun di sana persaingan dengan Martin Ödegaard dan Eberechi Eze, yang didatangkan dengan biaya besar, ternyata terlalu ketat.

Arsenal memutuskan melepas Nwaneri ke OM karena di sana bekerja Roberto De Zerbi, "seorang pembina talenta muda yang luar biasa dan pelatih yang benar-benar berani", seperti dikatakan pelatih Mikel Arteta. "Saya pikir itu cocok dengan gaya bermain dan kualitas yang kami inginkan untuk Ethan. Anda harus melemparkannya ke sana, ke sarang singa, ke kultur sepakbola yang luar biasa, atmosfer yang luar biasa, dan klub yang hebat - itu akan membuatnya menjadi lebih baik. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa baginya."

Pelatih asal Spanyol itu keliru, peminjaman tersebut justru menjadi bencana bagi Nwaneri. Di Marseille, tempat yang secara tradisional memang selalu berayun antara euforia tanpa batas dan kekacauan liar, kali ini yang terjadi lagi-lagi adalah yang kedua. Setelah perselisihan berkepanjangan, De Zerbi mundur pada Februari - 20 hari setelah kedatangan Nwaneri.

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Kritik untuk Ethan Nwaneri: "Pemain lain memberi jauh lebih banyak"

Sampai saat itu, ia sudah memainkan empat pertandingan di bawah pelatih asal Italia tersebut, dan di setiap laga Nwaneri masuk susunan starter. Lebih baik lagi: pada debutnya, ia hanya membutuhkan 13 menit untuk mencetak gol kedua dalam kemenangan 3-1 atas pemuncak klasemen Lens. "Ethan akan menjadi pemain top, saya yakin akan hal itu," kata De Zerbi sesaat sebelum lengser.

Setelah itu, segalanya menurun bagi Nwaneri. Setelah mencatat 215 menit bermain di bawah De Zerbi, pada sisa waktunya di bawah pelatih baru Habib Beye ia hanya mendapat 197 menit dalam tujuh pertandingan. Pria 48 tahun itu bahkan sempat mengkritik kurangnya komitmen Nwaneri secara terbuka dan berkata: "Dia pemain yang bagus, tetapi dia harus memberi kami jauh lebih banyak dalam komitmen hariannya. Pemain lain memberi jauh lebih banyak. Dia harus lebih dulu membiasakan diri dengan intensitas Ligue 1 dan menyadari bahwa dia datang ke klub dengan level yang sangat, sangat tinggi."

Bahkan meski daftar pemain cedera panjang, Beye tidak sekali pun memainkan pemain pinjaman itu sebagai starter. Dengan demikian, ia dalam kadar tertentu justru merugikan klubnya, sebab menurut L'Equipe kontrak Nwaneri memuat klausul yang membuat Marseille harus membayar biaya peminjaman lebih kecil kepada Arsenal semakin banyak ia bermain. Harian olahraga tersebut pada saat yang sama juga menulis tentang "kesan ketidakpedulian yang terus berlanjut" dari Nwaneri mengingat statusnya sebagai pemain cadangan.

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Ethan Nwaneri adalah pemain termuda yang pernah dimainkan dalam sejarah Premier League

Namun, masa yang mengecewakan di Prancis selatan itu tetap membuat Nwaneri berkembang di mata Arteta. Sang pelatih beberapa kali melontarkan pujian kepada Nwaneri setelah kepulangannya. Pada Juli ia berkata: "Dia benar-benar membuka mata kita tentang bagaimana seorang pemain muda bisa berkembang dalam waktu sesingkat itu dan apa yang bisa dibawa dari pengalaman sulit dan menantang di luar negeri. Dia melakukannya dengan brilian. Dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda."

Pada akhirnya, Arteta memainkan Nwaneri dalam kelima laga pramusim, dan ia mencetak dua gol - salah satunya saat kalah 2-3 dari BVB. Bahwa pelatih yang sudah lama menangani The Gunners itu menyukainya sudah ia buktikan sejak dini. Pada September 2022, ia pertama kali memainkannya di Premier League. Hingga kini, putra kelahiran London dari orang tua Nigeria itu masih menjadi pemain termuda yang pernah tampil di kasta tertinggi Inggris, yakni pada usia 15 tahun 181 hari. Di Arsenal, ia pun melampaui Cesc Fabregas.

Nwaneri, yang bergabung ke Arsenal pada usia delapan tahun dan sudah bermain untuk tim U18 saat berusia 14 tahun, menikmati periode terbaiknya bersama tim senior pada musim 2024/25. Terutama sebagai pengganti Bukayo Saka yang cedera lebih dari tiga bulan, ia menunjukkan performa bagus dengan catatan sembilan gol dan dua assist dalam 37 pertandingan kompetitif. Bicara soal Saka: pada Februari 2025, dalam kemenangan 2-0 atas Leicester, Nwaneri menjadi pemain termuda sejak pencatatan dimulai (2003/04) yang mencatat lima atau lebih dribel dalam satu pertandingan Premier League dan membuat satu assist - sekaligus merebut rekor itu dari Saka.

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Pemain pinjaman BVB Ethan Nwaneri: Ini kekuatan dan kelemahannya

Namun setelah itu, karier Nwaneri tidak melesat lebih tinggi lagi. Belum lama ini, Arteta bahkan tidak yakin apakah masa depan langsung Nwaneri benar-benar ada di Arsenal. "Saya ingin dia tetap di klub. Tetapi apa yang terbaik bagi pemain ini dalam jangka menengah dan panjang? Ethan harus bermain sepakbola. Jika dia bertahan di sini, maka itu hanya karena kami bisa menjamin dia mendapat menit bermain itu. Jika tidak, itu tidak baik untuk siapa pun," katanya.

Tanpa pergantian pelatih dan dengan Konstantelias yang cedera, Nwaneri menjanjikan banyak peluang menit bermain di Dortmund. Nwaneri lebih mirip dengan Konstantelias ketimbang pemasok bola Konstantinos Karetsas. Dribel dan tembakan akuratnya termasuk di antara kekuatan terbesarnya.

Sebagai tipe pemain, Nwaneri merupakan sosok hibrida: penyerang serbabisa berkaki kiri yang bisa bermain di antara posisi nomor 10, half-space kanan, dan peran sayap inverted. Ia punya rasa ruang yang luar biasa dan juga cukup tahan terhadap pressing meski berada di bawah tekanan. Berkat kontrol bola rapat, perubahan arah yang cepat, dan tipu gerak tubuh yang cerdik, ia mampu melepaskan diri dari situasi permainan yang sempit. Ia juga tidak terpaku secara klasik di garis sayap, melainkan memanfaatkan kelincahannya untuk bergerak dari half-space ke dalam.

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Setelah kejutan Konstantelias: Apa yang bisa diberikan Ethan Nwaneri kepada BVB?

Secara taktis, Nwaneri menonjol berkat nalurinya dalam membaca di mana ruang kosong berikutnya akan muncul dan bagaimana memanfaatkannya secara dinamis. Penempatan posisinya yang fleksibel membuatnya sulit diantisipasi dalam serangan. Ia lebih suka bergerak dari sisi kanan ke dalam untuk memulai serangan atau menciptakan ancaman gol sendiri. Keseimbangannya antara kreasi dan penyelesaian akhir dari half-space juga bagus.

Nwaneri masih perlu memperbaiki penggunaan kaki yang sedikit lebih lemahnya. Ia cenderung agak mengabaikan kaki kanan dalam dribel dan permainan umpannya serta tidak cukup sering menggunakannya. Selain itu, saat di Arsenal ia juga beberapa kali mengalami fase permainan yang lebih panjang ketika dirinya tidak terlalu terlibat dalam jalannya laga.

Sepakbola Kovac dengan premis "pertahanan lebih dulu" memiliki kesamaan dengan pendekatan Arsenal di bawah Arteta. Karena itu, langkah ke Dortmund bagi Nwaneri bukan hanya berarti lebih banyak waktu bermain, tetapi juga tanggung jawab yang lebih besar di lapangan dan dalam aspek bertahan. Selain itu, ruang-ruang dan peluang serangan balik di Bundesliga semestinya cocok untuknya agar bisa memberi kesan lebih besar daripada di Marseille.

Secara teori, Nwaneri memiliki semua atribut untuk menghadirkan apa yang hilang dari Borussia setelah kejutan Konstantelias: dinamika, ketidakterdugaan, kedalaman, dan keberanian mengambil risiko. Namun untuk itu, ia harus segera menemukan ritmenya. Di Marseille ia membayar ongkos belajar, dan kini Dortmund seharusnya menjadi ujian kedewasaan bagi Nwaneri. Syarat-syaratnya tersedia: seorang pelatih yang memercayainya, dan sistem yang menuntut kekuatannya.

Ethan Nwaneri: Sekilas karier profesionalnya