Apakah Ethan Nwaneri sempat mencari tahu lagi dalam waktu sesingkat itu soal seaman apa posisi Niko Kovac? Bukan hal yang mustahil, mengingat pemain pinjaman baru dari Arsenal itu belakangan punya pengalaman yang sangat buruk dengan pergantian pelatih. Di Borussia Dortmund, tempat gelandang serang 19 tahun itu pindah dari Arsenal selama satu musim tanpa opsi pembelian, ia bisa yakin: Kovac akan tetap bertahan di BVB dan kemungkinan besar masih pada tahun ini memperpanjang kontraknya lebih cepat.

Borussia dengan demikian merespons pada detik-detik terakhir cedera lutut parah yang dialami rekrutan baru Giannias Konstantelias. Dan ini dilakukan secara memadai: Nwaneri termasuk salah satu talenta paling menjanjikan di Inggris dan memiliki potensi besar, sementara lewat peminjaman satu tahun ini BVB juga tidak menghambat kembalinya pemain Yunani itu, yang telah absen berbulan-bulan.

Paruh musim terakhir pada musim lalu dijalani Nwaneri, yang bermain untuk tim Inggris dari U16 hingga U21 dan mencetak 27 gol dalam 58 laga internasional, bersama Olympique Marseille. Sampai saat itu ia baru mencatatkan 12 pertandingan kompetitif untuk The Gunners, sepertiganya sebagai starter.

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Mengapa Arsenal meminjamkan Ethan Nwaneri ke Olympique Marseille?

Itu juga disebabkan Arsenal sejak musim panas 2025 memainkan sang youngster lebih sentral, sebagai semacam nomor 10. Namun di sana persaingan dengan Martin Ödegaard dan Eberechi Eze, yang didatangkan dengan biaya besar, ternyata terlalu ketat.

Arsenal memutuskan melepas Nwaneri ke OM karena di sana ada Roberto De Zerbi, "seorang pembina talenta muda yang luar biasa dan pelatih yang benar-benar berani", seperti kata pelatih Mikel Arteta. "Saya pikir itu cocok dengan gaya bermain dan kualitas yang kami inginkan untuk Ethan. Anda harus melemparkannya ke sana, ke sarang singa, ke budaya sepakbola yang luar biasa, atmosfer yang luar biasa, dan klub yang hebat - itu akan membuatnya menjadi lebih baik. Itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa baginya."

Pria Spanyol itu ternyata keliru, peminjaman tersebut menjadi bencana bagi Nwaneri. Di Marseille, yang secara tradisional memang selalu berayun antara euforia tanpa batas dan kekacauan liar, kali ini yang terjadi lagi adalah yang kedua. Setelah perselisihan panjang, De Zerbi mengundurkan diri pada Februari - 20 hari setelah kedatangan Nwaneri.

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Kritik terhadap Ethan Nwaneri: "Pemain lain memberikan jauh lebih banyak"

Sampai saat itu ia sudah memainkan empat pertandingan di bawah pelatih asal Italia tersebut, dan dalam semuanya Nwaneri tampil di starting XI. Bahkan lebih baik lagi: Pada debutnya ia hanya butuh 13 menit untuk mencetak gol 2-0 saat menghadapi pemuncak klasemen Lens (3-1). "Ethan akan menjadi pemain top, saya yakin akan hal itu," kata De Zerbi sesaat sebelum lengser.

Setelah itu, karier Nwaneri merosot. Setelah mencatat 215 menit di bawah De Zerbi, ia hanya mendapat 197 menit lagi dalam sisa waktu di bawah pelatih baru Habib Beye, dalam tujuh pertandingan. Pelatih 48 tahun itu bahkan sempat mengkritik kurangnya komitmen Nwaneri secara terbuka dan berkata: "Dia pemain bagus, tetapi dia harus memberi kami jauh lebih banyak dalam komitmen hariannya. Pemain lain memberikan jauh lebih banyak. Dia harus lebih dulu membiasakan diri dengan intensitas Ligue 1 dan sadar bahwa dia datang ke klub dengan level yang sangat, sangat tinggi."

Bahkan meski daftar pemain cedera panjang, Beye tidak sekali pun memainkan pemain pinjaman itu sejak awal. Dengan begitu, ia sampai taraf tertentu justru merugikan klubnya sendiri, karena menurut L'Equipe kontrak Nwaneri memuat klausul yang menyebut Marseille harus membayar biaya pinjaman lebih kecil kepada Arsenal jika ia bermain lebih banyak. Harian olahraga itu, seiring statusnya sebagai pemain cadangan, juga menulis tentang "kesan ketidakpedulian yang terus berlanjut" dari Nwaneri.

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Ethan Nwaneri adalah pemain termuda yang pernah dimainkan dalam sejarah Premier League

Namun masa yang mengecewakan di Prancis selatan itu tetap membuat Nwaneri berkembang di mata Arteta. Sang pelatih beberapa kali melontarkan pujian kepada Nwaneri setelah kepulangannya. Pada Juli ia berkata: "Dia benar-benar membuka mata Anda soal bagaimana seorang pemain muda bisa berkembang dalam waktu sesingkat itu dan apa yang bisa dibawa pulang dari pengalaman sulit dan menantang di luar negeri. Dia melakukannya dengan brilian. Dia tampak seperti pribadi yang sama sekali berbeda."

Pada akhirnya Arteta memainkan Nwaneri dalam kelima laga pramusim, dan ia mencetak dua gol - salah satunya saat kalah 2-3 dari BVB. Bahwa pelatih lama The Gunners itu menyukainya sudah ia buktikan sejak awal. Pada September 2022 ia pertama kali memainkan pemain kelahiran London yang merupakan putra dari orang tua Nigeria itu di Premier League. Sampai hari ini, Nwaneri pun masih menjadi pemain termuda yang pernah tampil di kasta tertinggi sepakbola Inggris, pada usia 15 tahun 181 hari. Di Arsenal, ia melampaui Cesc Fabregas.

Nwaneri, yang bergabung dengan Arsenal pada usia delapan tahun dan sudah bermain untuk tim U18 pada usia 14 tahun, mengalami masa terbaiknya di tim utama pada musim 2024/25. Terutama sebagai pengganti Bukayo Saka yang cedera lebih dari tiga bulan, ia menunjukkan performa bagus dan mencatatkan sembilan gol serta dua assist dalam 37 pertandingan kompetitif. Bicara soal Saka: Pada Februari 2025, Nwaneri saat kemenangan 2-0 atas Leicester menjadi pemain termuda sejak pencatatan dimulai (2003/04) yang mencatatkan lima dribel atau lebih dalam satu laga Premier League dan membuat satu assist - sekaligus merebut rekor itu dari Saka.

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Pemain pinjaman BVB Ethan Nwaneri: Ini kelebihan dan kekurangannya

Namun setelah itu Nwaneri tidak melangkah lebih tinggi lagi. Belum lama ini Arteta bahkan tidak yakin apakah masa depan langsung Nwaneri benar-benar ada di Arsenal. "Saya ingin dia tetap di klub. Tetapi apa yang terbaik bagi sang pemain dalam jangka menengah dan panjang? Ethan harus bermain sepakbola. Jika dia bertahan di sini, maka hanya karena kami bisa menjamin dia akan mendapatkan menit bermain itu. Jika tidak, itu tidak baik untuk siapa pun," ujarnya.

Tanpa pelatih yang berganti-ganti dan dengan Konstantelias yang cedera, Nwaneri menjanjikan banyak peluang menit bermain di Dortmund. Nwaneri lebih mirip dengan Konstantelias dibanding pemasok bola Konstantinos Karetsas. Dribel dan tembakan akuratnya termasuk kekuatan terbesar yang ia miliki.

Sebagai tipe pemain, Nwaneri adalah hibrida: pemain serang serbabisa berkaki kiri yang berada di antara posisi nomor 10, half-space kanan, dan peran sayap inverted. Ia punya pemahaman ruang yang sangat baik dan juga cukup tahan tekanan saat ditekan. Dengan kontrol bola rapat, perubahan arah cepat, dan tipuan tubuh yang cerdik, ia mampu keluar dari situasi permainan sempit. Ia bukan tipe yang menempel klasik di garis, melainkan memanfaatkan mobilitasnya untuk menusuk ke dalam dari half-space.

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Setelah syok Konstantelias: Apa yang bisa diberikan Ethan Nwaneri untuk BVB?

Secara taktis, Nwaneri menonjol karena nalurinya dalam melihat di mana ruang kosong berikutnya akan muncul dan bagaimana ia memainkannya secara dinamis. Penempatan posisinya yang fleksibel membuatnya sulit dikunci di lini serang. Ia lebih suka bergerak dari sisi kanan ke dalam untuk memulai serangan atau menciptakan ancaman gol sendiri. Keseimbangannya antara kreasi peluang dan penyelesaian akhir dari half-space juga bagus.

Yang masih harus diperbaiki Nwaneri adalah penggunaan kaki yang sedikit lebih lemah. Ia cenderung agak mengabaikan kaki kanannya dalam dribel dan permainan umpan, dan tidak cukup sering memakainya. Selain itu, di Arsenal ia juga berulang kali memiliki fase-fase yang lebih panjang dalam pertandingan saat ia tidak terlalu terlibat dalam permainan.

Sepakbola Kovac, dengan premis "pertahanan lebih dulu", punya kemiripan dengan pendekatan Arsenal di bawah Arteta. Karena itu, langkah ke Dortmund bagi Nwaneri bukan hanya berarti lebih banyak menit bermain, tetapi juga lebih banyak tanggung jawab di lapangan dan dalam bertahan. Selain itu, ruang yang lebih luas dan peluang serangan balik di Bundesliga seharusnya sangat cocok untuknya agar ia bisa meninggalkan kesan yang lebih besar daripada di Marseille.

Secara teori, Nwaneri memiliki semua atribut untuk menghadirkan apa yang hilang dari Borussia setelah syok Konstantelias: dinamika, ketidakpastian, kedalaman, keberanian mengambil risiko. Namun untuk itu ia harus segera menemukan ritmenya. Di Marseille ia membayar ongkos belajar, kini Dortmund seharusnya menjadi ujian kedewasaan bagi Nwaneri. Syarat-syaratnya tersedia: seorang pelatih yang mengandalkannya, dan sistem yang menuntut kekuatannya.

Ethan Nwaneri: Kilas balik karier profesionalnya