Pemain kunci Younes Taha (FC Groningen) absen dalam laga melawan Ajax pada Kamis ini karena alasan yang mengejutkan

Ajax tidak perlu memperhitungkan Younes Taha saat menghadapi FC Groningen pada Kamis malam. Pemain asal Amsterdam berusia 23 tahun itu sedang menjalani hukuman skorsing pada babak semifinal babak play-off.

Alasannya cukup menarik: Taha diskors karena masih ada sisa hukuman dari babak playoff musim lalu.

Taha menerima hukuman tersebut saat masih bermain untuk FC Twente. Dalam babak playoff, ia mendapat satu kartu kuning saat melawan NEC Nijmegen. Kemudian, ia mendapat satu kartu kuning lagi saat melawan AZ.

Karena hukuman ini belum selesai dijalani, Taha harus melunasinya dalam pertandingan melawan Ajax. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Kras di Volendam.

Jika Groningen berhasil mengalahkan tim asal Amsterdam tersebut, maka Taha dapat kembali diturunkan dalam pertandingan final melawan FC Utrecht atau sc Heerenveen.

Taha merupakan salah satu pemain serang terpenting di Groningen musim ini. Dalam 34 pertandingan resmi, Taha mencetak enam gol dan memberikan sepuluh assist.

Jika Groningen kalah dari Ajax, Taha telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut. Setelah musim ini, pemain pinjaman ini pada prinsipnya akan kembali ke Twente.