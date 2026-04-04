Pemain kunci Ajax menolak wawancara dengan ESPN setelah kekalahan memalukan melawan Twente

Wout Weghorst tidak ingin tampil di depan kamera ESPN pada Sabtu malam, demikian yang disampaikan Wouter Bouwman secara langsung di televisi dalam acara De Eretribune.

Penyerang Ajax itu sempat mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir dalam kekalahan 1-2 melawan FC Twente berkat umpan dari Mika Godts, namun ditarik keluar tak lama setelah babak kedua dimulai. Ia digantikan oleh Don-Angelo Konadu.





Saat diganti, ia terlihat kesal karena harus meninggalkan lapangan. Ketika tiba di pinggir lapangan, ia menolak berjabat tangan dengan pelatih sementara Óscar García.

Setelah pertandingan usai, Cristian Willaert ingin mewawancarai Weghorst, namun pemain timnas Belanda itu menolaknya.

“Weghorst tidak mau tampil di depan kamera kami,” kata Bouwman mengenai hal itu. Kapten Steven Berghuis bersedia berbicara dengan Willaert. Ia sangat jelas mengenai permainan Ajax.

“Hari ini kami memang tidak cukup baik. Rencana sudah ada, peluang juga ada, tapi kami tidak memanfaatkannya. Maka, kami memang tidak pantas menang. FC Twente lebih baik dari kami. Terutama di babak kedua.”