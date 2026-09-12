Mark Verkuijl muncul di depan kamera ESPN untuk pertama kalinya pada Jumat sejak meninggalnya sang kekasih, Elisa. Pemain Jong Ajax itu berbicara secara terbuka usai laga melawan RKC Waalwijk tentang situasinya yang sangat sulit.

"Sebenarnya saya tidak baik-baik saja," kata gelandang berusia 20 tahun itu mengawali. "Saya sangat kesulitan untuk melanjutkan hidup. Itu memang harus, tetapi sebenarnya Anda tidak ingin melanjutkan, karena Elisa sayangnya telah meninggal."

Elisa tertabrak mobil saat sedang berlari pada 18 Desember 2025. Perempuan 21 tahun asal Veenendaal itu diterbangkan ke rumah sakit dengan helikopter trauma, tempat ia meninggal dunia akibat luka-lukanya.

"Elisa bukan sembarang orang bagi saya," lanjut Verkuijl. "Dia benar-benar segalanya bagi saya, dia juga selalu ada di sini (De Toekomst, red.). Selalu pergi bersama ke Ajax, karena dia juga bersekolah tidak jauh dari sini."

"Dia adalah cinta dalam hidup saya. Ketika dia kemudian meninggal begitu saja, itu adalah hal tersulit yang ada. Di luar sepakbola, keadaan saya tidak terlalu baik, saya masih sangat kesulitan."

"Namun untungnya saya masih punya sepakbola, tempat saya bisa mengosongkan pikiran dan berlatih habis-habisan. Jadi saya punya sedikit pengalihan." Empat hari setelah peristiwa tragis itu, sebuah penghormatan yang mengesankan untuk Elisa digelar di sekitar pertandingan Jong Ajax kontra RKC.

Pada Jumat, Jong Ajax kembali menghadapi RKC. Seberapa sulit bermain melawan lawan yang justru ini? "Kalau saya sangat jujur, saya berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Ini memang pertandingan yang sulit. Saya berusaha fokus pada pertandingan, dan tidak memikirkan apa yang telah terjadi," tutup Verkuijl.

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