Mark Verkuijl pada Jumat untuk pertama kalinya muncul di depan kamera ESPN sejak meninggalnya sang kekasih, Elisa. Pemain Jong Ajax itu berbicara terbuka usai pertandingan melawan RKC Waalwijk tentang situasinya yang sangat sulit.

"Sebenarnya saya tidak baik-baik saja," kata gelandang berusia dua puluh tahun itu. "Saya sangat kesulitan untuk kembali melanjutkan hidup. Itu memang harus, tetapi sebenarnya Anda tidak ingin melanjutkan, karena Elisa sayangnya telah meninggal dunia."

Elisa ditabrak mobil saat sedang berlari pada 18 Desember 2025. Perempuan berusia 21 tahun asal Veenendaal itu dibawa ke rumah sakit dengan helikopter trauma, tempat dia meninggal dunia akibat luka-lukanya.

"Elisa bukan sembarang orang bagi saya," lanjut Verkuijl. "Dia benar-benar segalanya bagi saya, dia juga selalu ada di sini (De Toekomst, red.). Selalu pergi bersama ke Ajax, karena dia juga bersekolah dekat sini."

"Dia adalah cinta dalam hidup saya. Ketika dia kemudian meninggal secara tiba-tiba, itu adalah hal tersulit yang ada. Di luar sepak bola, saya tidak terlalu baik, saya masih sangat kesulitan."

"Tetapi untungnya saya masih punya sepak bola, tempat saya bisa mengosongkan pikiran dan berlatih habis-habisan. Agar saya punya sedikit pengalihan." Empat hari setelah peristiwa tragis itu, sebuah penghormatan yang mengesankan untuk Elisa digelar di sekitar pertandingan Jong Ajax - RKC.

Pada Jumat, Jong Ajax kembali bermain melawan RKC. Seberapa sulit bermain melawan lawan yang justru ini? "Kalau saya sangat jujur, saya mencoba untuk tidak benar-benar memikirkannya. Ini tetap pertandingan yang sulit. Saya mencoba fokus pada pertandingan, dan tidak memikirkan apa yang telah terjadi," tutup Verkuijl.



