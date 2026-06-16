Pemain Iran melakukan tindakan yang sangat kontroversial dan harus segera memberikan penjelasan

Mohammad Mohebi sempat menjadi perbincangan hangat pada Senin malam hingga Selasa dini hari berkat cara ia merayakan golnya. Pemain asal Iran itu mencetak gol yang membuat skor menjadi 2-2 saat melawan Selandia Baru, lalu melakukan gestur yang menarik perhatian.

Dalam pertandingan yang sangat seru antara Iran dan Selandia Baru, negara dari Oseania itu berhasil mencetak gol lebih dulu. Elijah Just mencetak gol setelah serangan yang brilian.

Ramin Rezaeian menyamakan kedudukan untuk negaranya. Tak lama kemudian, Just kembali menjadi penutup serangan yang berjalan lancar dan membawa timnya kembali memimpin.

Moheibi mencetak gol terakhir dalam pertandingan tersebut setengah jam sebelum waktu habis. Ia menyundul bola dengan indah melalui bagian dalam tiang gawang.

Apa yang dilakukannya setelah itu menimbulkan kegemparan. Gelandang tersebut membentuk tangannya menjadi pistol, mengarahkan ke arah penonton, dan ‘menembak ke arah mereka’.

Setelah pertandingan, ia harus meminta maaf. Menanggapi cara ia merayakan gol, ia mengatakan bahwa itu “hanya refleks”. “Saya hanya melakukan apa yang terlintas di pikiran dan tidak memikirkannya.”