Pemain Iran kepada Lkoora: Kami adalah tim yang paling sial... dan kami menyesal kehilangan kesempatan untuk mengalahkan Mesir

Hadi Habibi Nejad, pemain tim nasional Iran, berpendapat bahwa nasib buruk menghantui timnya di Piala Dunia 2026, sambil mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan meraih kemenangan melawan Mesir pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup.

Timnas Iran pun tersingkir dari Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko setelah menempati posisi ketiga di Grup 7 dengan raihan 3 poin dari 3 hasil imbang melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir.

Timnas Iran nyaris memastikan kemenangan dan lolos dalam laga melawan Mesir setelah menampilkan performa mengesankan di babak kedua dan mencetak gol yang dianulir karena offside, namun hasil imbang 1-1 tetap tak terelakkan.

Mengenai alasan tersingkirnya tim ini lebih awal meskipun tidak mengalami kekalahan di babak grup untuk pertama kalinya dalam sejarah Iran, Habibi Najad mengatakan, “Saya rasa kami tampil sangat baik di semua pertandingan, dan kami tidak kalah dari lawan-lawan kami.”

Pemain internasional Iran tersebut menambahkan, dalam wawancara dengan Koora yang akan dipublikasikan nanti, “Menurut saya, kami sangat terpengaruh karena tidak menjalani cukup banyak pertandingan persahabatan persiapan sebelum Piala Dunia dimulai, dan hal itu berdampak pada penampilan kami selama turnamen.”

Mengenai alasan mengapa mereka tidak berhasil mengalahkan Mesir, ia menjelaskan, “Saya tidak tahu penyebab sebenarnya, dan hingga kini kami masih merasa kecewa setiap kali mengingat pertandingan tersebut.”

Najad, yang berada bersama rombongan timnas Iran, melanjutkan, “Dari sudut pandang saya, kami adalah tim yang paling sial di Piala Dunia.”

Ketika ditanya tentang pemain yang paling menarik perhatiannya di barisan timnas Mesir selama pertandingan tersebut, pemain Iran itu menjawab, “Saya rasa semua pemain timnas Mesir tampil bagus, tetapi jika saya harus memilih satu pemain, saya akan mengatakan bahwa kiper Mustafa Shubair adalah yang terbaik di antara mereka.”

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