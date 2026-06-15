Pemain inti dalam laga Belanda vs Jepang absen di sesi latihan tim Oranje sehari kemudian

Bart Verbruggen absen dalam sesi latihan tim nasional Belanda di Dallas pada hari Senin. Hal itu dilaporkan oleh Jeroen Kapteijns, jurnalis De Telegraaf, di X. Kiper tersebut menjalani program latihan individu.

Sehari setelah pertandingan pembuka Piala Dunia Belanda yang mengecewakan melawan Jepang, yang berakhir dengan skor 2-2, Oranje menjalani sesi latihan tambahan.

Itu adalah yang disebut 'latihan keluarga': latihan khusus dan sering kali santai yang dilakukan tim nasional Belanda selama turnamen final, di mana anggota keluarga, seperti pasangan, anak-anak, dan orang tua, dipersilakan masuk ke lapangan.

Dalam sesi tersebut, Verbruggen absen. Alasan ketidakhadirannya tidak disebutkan, meskipun kita tentu tahu bahwa ia telah dipersiapkan secara intensif dalam beberapa hari terakhir untuk pertandingan melawan Jepang, setelah pulih dari cedera pinggul.

Mungkin saja Verbruggen mengalami keluhan lagi, meskipun dia hadir dalam sesi evaluasi bersama. “Skuad inti akan berlatih di atas sepeda statis, sementara pemain cadangan dan pengganti dari pertandingan kemarin akan menjalani latihan yang lebih intensif. Bart Verbruggen tidak terlihat di lapangan latihan,” kata Kapteijns.

Jan Paul van Hecke tetap ikut berlatih. Bek tersebut mendapat tendangan keras di wajahnya, yang menyebabkan memar besar dan pembengkakan, namun latihan ringan tidak menjadi masalah.

“Dia menendang tepat di mata saya. Saya mengarahkan kepala ke arah bola, jadi saya memang sudah mengantisipasi hal ini,” kata Van Hecke dalam wawancara dengan NOS. “Pada suatu saat, hal itu memang memengaruhi penglihatan saya. Sekarang saya merasa penglihatan saya di sisi itu tidak begitu baik. Semoga dalam beberapa hari ke depan kondisinya membaik. Saya memperkirakan pembengkakan akan semakin parah nanti. Namun, hal ini memang sudah menjadi bagian dari permainan.”