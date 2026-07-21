Pemain inti Argentina yang tak terbantahkan tampaknya memberi isyarat akan mengakhiri karier internasionalnya: 'Mungkin sudah waktunya untuk mundur'

Belum bisa dipastikan apakah Emiliano Martínez telah memainkan pertandingan internasional terakhirnya untuk Argentina. Kiper berusia 33 tahun itu menimbulkan keraguan mengenai masa depannya melalui sebuah postingan di Instagram.

Melalui sejumlah foto dari Piala Dunia ini, Martínez mengenang kembali turnamen tersebut. “Saya bermimpi untuk memenangkannya lagi. Saya bermimpi untuk membawanya kembali ke Argentina dan kembali menorehkan sejarah,” tulisnya.

“Sejujurnya, rasa sakit ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sekarang aku harus memikirkan banyak hal, mencari tahu bagaimana langkah selanjutnya, dan memutuskan apakah sudah waktunya untuk mundur,” katanya, seolah mengisyaratkan kemungkinan berakhirnya karier internasionalnya.

“Saya sangat menyesal… Saya benar-benar telah memberikan segalanya untuk membantu negara dan rekan-rekan setim saya,” tutup Martínez.

Kiper ini telah mencatatkan 67 penampilan internasional untuk Argentina. Ia melakukan debutnya pada tahun 2021 dan sejak saat itu menjadi kiper utama negara Amerika Selatan tersebut.

Setahun kemudian, Martínez menjadi juara dunia bersama negaranya, di Piala Dunia di Qatar. Segera setelah turnamen itu, ia dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Dunia tersebut.

Pada Piala Dunia musim panas ini, Martínez, yang dua kali mencatatkan clean sheet, tidak absen satu menit pun. Dalam final hari Minggu, ia harus bekerja keras, namun ia tidak dapat mencegah Spanyol meraih kemenangan tipis: 1-0.