Pemain inti Ajax tiba-tiba absen dari latihan terakhir menjelang duel melawan Shelbourne

Steven Berghuis tidak ikut berlatih bersama Ajax pada Rabu, demikian dilaporkan Daan Sutorius dari Het Parool di X. Josip Sutalo dan Rayane Bounida juga masih absen.

Sutalo dan Bounida memang sudah lebih lama absen di Ajax. Yang pertama tidak kembali dalam kondisi bugar usai Piala Dunia dan penyerang Maroko itu masih membutuhkan dua pekan lagi untuk mencapai kebugaran.

Alasan Berghuis tidak hadir masih menjadi tanda tanya dan tidak dijelaskan dalam laporan tersebut. Juga belum pasti apakah sang penyerang akan berangkat ke Irlandia untuk duel melawan Shelbourne FC. Ia memulai setiap laga Ajax musim ini sebagai starter.

Pada Kamis malam, Ajax akan menghadapi Shelbourne di babak kualifikasi ketiga Conference League. Pada leg pertama, Ajax menang 3-1.

Jika wakil Amsterdam itu terlalu kuat untuk Shelbourne dalam dua leg pada Kamis, maka di play-off untuk putaran utama mereka akan menghadapi FC Noah atau FC Sion.