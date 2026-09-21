Di Jerman, ekspektasi juga tinggi menyambut duel pertama pelatih timnas yang baru. Pada Kamis, Jürgen Klopp langsung menanti tugas berat, dengan laga Nations League melawan tim nasional Belanda di Johan Cruijff ArenA. Bild secara tegas memperingatkan Klopp soal satu pemain internasional Belanda.

Dalam hal itu, mereka menyoroti Manchester City vs Sunderland, yang akhir pekan lalu berakhir 5-3. “Pemain terbaik pertandingan tidak lain adalah Brian Brobbey, yang mencetak hat-trick untuk Sunderland. Hati-hati, Klopp. Bintang Belanda itu sedang dalam performa puncak dan gemar mencetak gol!”, tulis Bild.

“Jadi ketika Klopp menjalani debutnya melawan Belanda pada Kamis, tim nasional Jerman harus waspada! Brobbey adalah satu dari enam penyerang yang dipilih pelatih timnas baru Xavi untuk Nations League.”

Sport1 juga terkesan. “Sungguh sebuah penampilan luar biasa!”, demikian yang tertulis di stasiun olahraga Jerman itu. “Mantan pemain Leipzig Brian Brobbey menciptakan sensasi besar di Premier League. Penyerang 24 tahun itu mencetak ketiga gol Sunderland melawan Manchester City, meski dia tidak bisa mencegah kekalahan.”

Tampaknya realistis bahwa Brobbey pada Kamis akan langsung mendapat tempat di starting XI di bawah Xavi. Donyell Malen adalah pilihan pertama di posisi penyerang tengah, tetapi mundur pada saat-saat terakhir. Mexx Meerdink dipanggil sebagai pengganti Malen, tetapi tempat di starting XI tampaknya akan menjadi milik Brobbey.

Di Jerman, laga Nations League melawan tim nasional Belanda dua tahun lalu sepertinya belum dilupakan. Saat itu, khususnya Jonathan Tah kewalahan menghadapi Brobbey, yang kala itu memainkan salah satu pertandingan internasional terbaiknya sejauh ini. Duel tersebut berakhir 2-2.

Pada Kamis, kemungkinan akan ada pertemuan lagi dengan Tah, yang masuk skuad Jerman untuk laga melawan Belanda dan Yunani. Nico Schlotterbeck, yang dua tahun lalu juga sudah ada di sana, juga turut serta.