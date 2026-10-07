Cuplikan mencolok Emmanuel Emegha beredar di internet. Penyerang 23 tahun itu terlihat di Paris, tetapi mengaku bukan pesepakbola, melainkan artis.

Emegha direkam di jalan pada malam hari di ibu kota Prancis itu, dan mendapat pertanyaan bagaimana ‘pertunjukannya’. Tidak sepenuhnya jelas penampilan atau konser mana yang dimaksud. “Pertunjukannya menyenangkan,” jawabnya.

Anak-anak muda yang menyapanya kemudian mendoakannya bersenang-senang di Paris. “Terima kasih. Saya libur dua hari, jadi saya menikmatinya,” jawab pemain Belanda itu.

Saat pada akhirnya ia ditanya apa pekerjaannya dan seseorang menjawab ‘pesepakbola’, Emegha, yang tampaknya sedang bercanda, berkata: “Tidak, saya bukan pesepakbola. Saya seorang artis.”

Percakapan janggal itu memicu cukup banyak reaksi di X. Terutama dari fans klubnya Chelsea, yang pada musim ini belum ia bela karena cedera hamstring.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 10.00 BOU

“Badut ini bahkan belum masuk skuad, tapi malah pergi ke klub malam,” tulis seseorang. “Benar-benar pemborosan uang, kawan,” nilai yang lain. Sementara orang lain lagi menulis: “Anak ini harus berhenti bermain sepakbola. Madueke berikutnya, di posisi yang berbeda.”

Sejauh ini Emegha sudah mencatatkan dua caps bersama tim nasional Belanda. Pada November tahun lalu, ia masuk sebagai pemain pengganti saat menghadapi Polandia (1-1) dan juga melawan Lithuania (menang 4-0).