Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1069321123.jpgGoal Sports Images
Sam Vreeswijk
Diterjemahkan oleh

Pemain internasional tim nasional Belanda memicu kemarahan suporter lewat sebuah video: "Badut ini harus berhenti bermain sepak bola"

E. Emegha
Chelsea
Netherlands

Cuplikan mencolok Emmanuel Emegha beredar di internet. Penyerang 23 tahun itu terlihat di Paris, tetapi mengaku bukan pesepakbola, melainkan artis.

Emegha direkam di jalan pada malam hari di ibu kota Prancis itu, dan mendapat pertanyaan bagaimana ‘pertunjukannya’. Tidak sepenuhnya jelas penampilan atau konser mana yang dimaksud. “Pertunjukannya menyenangkan,” jawabnya.

Anak-anak muda yang menyapanya kemudian mendoakannya bersenang-senang di Paris. “Terima kasih. Saya libur dua hari, jadi saya menikmatinya,” jawab pemain Belanda itu.

Saat pada akhirnya ia ditanya apa pekerjaannya dan seseorang menjawab ‘pesepakbola’, Emegha, yang tampaknya sedang bercanda, berkata: “Tidak, saya bukan pesepakbola. Saya seorang artis.”

Percakapan janggal itu memicu cukup banyak reaksi di X. Terutama dari fans klubnya Chelsea, yang pada musim ini belum ia bela karena cedera hamstring.

Pertandingan berikutnya
CHE

CHE

Premier League

10 Okt 2026

BOU

BOU

“Badut ini bahkan belum masuk skuad, tapi malah pergi ke klub malam,” tulis seseorang. “Benar-benar pemborosan uang, kawan,” nilai yang lain. Sementara orang lain lagi menulis: “Anak ini harus berhenti bermain sepakbola. Madueke berikutnya, di posisi yang berbeda.”

Sejauh ini Emegha sudah mencatatkan dua caps bersama tim nasional Belanda. Pada November tahun lalu, ia masuk sebagai pemain pengganti saat menghadapi Polandia (1-1) dan juga melawan Lithuania (menang 4-0).

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google