Pemain internasional Spanyol yang 'heroik' kemungkinan akan meninggalkan Piala Dunia

Media Spanyol khawatir Yéremy Pino tidak akan bisa bermain lagi di Piala Dunia ini. Pemain sayap Crystal Palace berusia 23 tahun itu mengalami cedera tulang selangka yang parah saat melawan Uruguay (menang 0-1).

Pino masuk sebagai pemain pengganti untuk tim Spanyol pada hari Sabtu. Ia mengakhiri pertandingan terakhir fase grup dengan cedera.

Penyerang yang kurang beruntung itu bertabrakan keras dengan Rodrigo Bentancur dan mengalami cedera pada lengannya.

Di luar stadion, Pino terlihat mengenakan selempang setelah pertandingan, kemungkinan besar akibat cedera tulang selangka.

Berbagai media ternama memperkirakan bahwa Pina harus absen di sisa turnamen Piala Dunia ini. Pelatih kepala Luis de la Fuente belum dapat mengonfirmasi hal tersebut selama konferensi pers tim Spanyol.

“Besok dia akan menjalani tes. Dia telah berjuang keras untuk bisa menyelesaikan pertandingan, itu tindakan yang heroik. Saya berterima kasih padanya dan lebih lagi kepada rekan-rekan setimnya,” kata De la Fuente.

Nico Williams juga tampak mengalami masalah pada pangkal paha, tetapi kondisinya mungkin tidak terlalu parah. “Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan. Bisa jadi karena kelelahan berlebihan, bisa juga karena kelelahan biasa. Namun, kami terutama khawatir tentang Yeremy.”