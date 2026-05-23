Skuad Piala Dunia Inggris masih menjadi perbincangan hangat. Pada hari Jumat, pelatih kepala Thomas Tuchel mengumumkan nama-nama pemain yang akan dibawanya ke turnamen akbar tersebut, dan yang mencolok adalah absennya beberapa nama besar. Di antaranya, Kyle Walker tidak mengerti alasan di balik hal itu.

Setelah Harry Maguire pada hari Kamis mengungkapkan bahwa ia tidak masuk dalam skuad, Tuchel kembali memberikan beberapa kejutan pada hari Jumat. Di antaranya, Cole Palmer, Phil Foden, dan Trent Alexander-Arnold juga tidak akan berangkat ke Piala Dunia.

Terutama mengenai absennya pemain yang disebutkan terakhir, Walker, yang sendiri telah 96 kali membela timnas, sama sekali tidak setuju. “Ini belum pernah terjadi sebelumnya bahwa seorang pemain Real Madrid tidak masuk dalam skuad Inggris,” katanya kepada talkSPORT.

“Tapi entah mengapa, pelatih nasional tetap memilih pendekatan ini. Dan dia adalah pelatih kami di Piala Dunia, jadi kita harus percaya padanya. Saya pikir semakin kita mendukung para pemain, semakin baik hasilnya,” kata Walker, yang kemudian sekali lagi menegaskan bahwa Alexander-Arnold seharusnya masuk skuad.

“Semua orang membicarakan apa yang tidak dilakukan Trent dengan baik. Mari kita bahas apa yang dia lakukan dengan baik. Dia mungkin bek kanan terbaik di dunia dalam hal umpan, crossing, dan assist. Belum lagi rekam jejaknya yang luar biasa dengan penampilan-penampilan hebat. Bahwa dia tidak masuk skuad, itu gila.”

Walker juga tidak mengerti mengapa Foden, mantan rekan setimnya di Manchester City, tidak masuk skuad. “Itu mengejutkan bagi saya, karena saya tahu apa yang bisa dilakukan Phil.”

Walker sendiri, yang kini berusia 35 tahun, telah bermain dalam 96 pertandingan internasional untuk Inggris. Pada Juni tahun lalu, dia terakhir kali tampil untuk negaranya.