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Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand, menyebut satu nama yang "harus mendapat tempat utama dalam susunan pemain tim pada laga berikutnya melawan Newcastle United", setelah tim tersebut kalah 4-0 dari Brentford di Stadion Old Trafford, Sabtu, pada pekan ke-12 Liga Primer Inggris.

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United menelan kekalahan kedua beruntun di Liga Inggris dengan skor yang sama, dalam laga kandang pertama di bawah arahan pelatih baru mereka, Mauricio Pochettino. Hasil ini memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka di kompetisi tersebut menjadi sepuluh pertandingan.

Tuan rumah sebenarnya mengawali laga dengan cukup aktif, tetapi Callum Wilson mencetak dua gol pada babak pertama. Kristoffer Ajer kemudian menambah gol ketiga pada menit-menit akhir, sebelum Kevin Schade melengkapi kemenangan 4-0 pada masa tambahan waktu lewat cungkilan melewati kiper Senne Lammens.

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Kekalahan ini membuat Manchester United tetap berada di peringkat ke-19 (kedua dari bawah), dengan kemungkinan turun ke dasar klasemen pada akhir pekan ini jika Crystal Palace mengalahkan Hull City, Minggu. Dengan waktu yang mepet sebelum menghadapi Newcastle di Stadion St James' Park pada tengah pekan, Ferdinand meminta Pochettino memainkan Shea Blacey sejak menit awal, setelah pemain muda itu mencuri perhatian saat masuk sebagai pengganti pada menit-menit akhir melawan Brentford.

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"Saya rasa tidak ada yang mendapatkan hal positif apa pun dari laga ini, kecuali mungkin Shea Lacey. Lacey harus menjadi starter sekarang. Dia satu-satunya yang belum menumpuk luka dari pengalaman-pengalaman bersama tim ini," ujar Ferdinand melalui kanal YouTube miliknya.

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Ia menambahkan bahwa Lacey "tidak punya riwayat bersama tim ini yang membuatnya pernah dihancurkan oleh berbagai jenis lawan di liga. Ketika dia masuk ke lapangan, dia seolah berkata: saya bebas, berikan bola kepada saya, saya ingin menunjukkan kemampuan saya. Dia harus menjadi starter," seperti dikutip Metro.

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Mantan bek United itu menjelaskan bahwa para pemain lain telah terpengaruh oleh hasil buruk yang terus berulang. Menurutnya, tim ini menyimpan luka yang dalam, sementara Lacey masih belum tersentuh pengalaman tersebut, sehingga ia dinilai sebagai pilihan yang tepat untuk memberikan dorongan baru bagi tim.

Kritik Ferdinand tidak hanya menyasar aspek fisik. Ia juga menyoroti menurunnya kepercayaan diri dan minimnya solusi saat menguasai bola, seraya menyebut para pemain United tampak tidak mampu menghadapi dinamika pertandingan dan tim kekurangan ide ketika memegang bola.

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"Ketika kami menguasai bola, sepertinya tidak ada ruang untuk dimainkan. Sulit untuk menembus pertahanan lawan, dan ketika tim lain merebut bola di dekat kotak penalti kami, para pemain mereka sudah maju untuk menekan kami dan kami tidak menemukan ruang untuk mengoper," katanya.

Sebaliknya, ia menilai lawan lebih mudah menemukan jalan ke lini belakang United ketika merebut bola di dekat area mereka sendiri. Ia menambahkan bahwa tim tidak mampu bermain dengan cepat dan intens dalam waktu yang cukup lama, serta kekurangan karakteristik fisik yang dibutuhkan di berbagai posisi.

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