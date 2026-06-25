Pemain Inggris: Keyakinan Islam saya menghalangi saya untuk berjabat tangan dengan Barty

Kakek Spence, pemain Inggris, menolak berjabat tangan dengan Thomas Partey, bintang Ghana, beberapa saat sebelum pertandingan Piala Dunia antara kedua tim, yang berakhir imbang tanpa gol, pada Selasa malam lalu, dalam putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Sebelum pertandingan dimulai di Boston, para pemain kedua tim berbaris untuk melakukan jabat tangan tradisional sebelum pertandingan setelah lagu kebangsaan masing-masing dikumandangkan, namun Spence adalah satu-satunya pemain dari timnas Inggris yang menolak berjabat tangan dengan Partey.

Hal ini terjadi di tengah lima tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual yang diajukan Kepolisian Metropolitan London kepada Partey pada Juli lalu, dan pada Februari, pemain berusia 32 tahun tersebut dijerat dengan dua tuduhan pemerkosaan tambahan.

Federasi Sepak Bola Inggris (FA) memutuskan untuk memberikan kebebasan kepada para pemain timnas Inggris untuk memilih apakah akan berjabat tangan dengan bintang Villarreal tersebut atau tidak, setelah sebelumnya mempertimbangkan kemungkinan melarang mereka menyapanya sebelum pertandingan.

Spence membenarkan sikapnya dalam pernyataan yang dilansir surat kabar “AS” dengan mengatakan: “Saya memiliki keyakinan, dan saya hidup sesuai dengan keyakinan itu. Iman saya memandu keputusan-keputusan saya, dan saya tahu apa yang diajarkan kitab suci saya kepada saya, serta apa yang diajarkan agama saya kepada saya.”

Ia menambahkan: “Orang-orang bebas menafsirkan apa yang terjadi sesuka mereka, tetapi saya tidak akan membahas detailnya atau menjelaskan sikap saya.”

Ia melanjutkan pernyataannya: “Kepada para penggemar Inggris, jika tindakan saya telah mengecewakan atau mengganggu salah satu dari kalian, saya dengan tulus meminta maaf. Itu sama sekali bukan niat saya. Saya menghormati semua orang, tetapi saya juga harus setia pada keyakinan saya.”

Perlu dicatat bahwa Spence, bintang Tottenham, adalah pemain Muslim pertama yang mewakili tim nasional Inggris sepanjang sejarah.







