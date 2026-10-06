Pemain incaran seharga delapan juta euro? BVB bisa membuat kejutan transfer pada musim dingin

Pemain timnas Polandia yang baru saja menjalani debutnya menjadi salah satu kandidat teratas menjelang penutupan bursa transfer untuk menggantikan Giannis Konstantelias yang mengalami cedera lutut parah di BVB. Namun, kepindahan itu tidak terwujud karena Die Borussen meminjam Ethan Nwaneri dari Arsenal alih-alih merekrut talenta ofensif Polandia tersebut.

Meski begitu, pemain 19 tahun itu masih bisa saja berlabuh di Dortmund beberapa bulan terlambat. Sebab, seperti dilaporkan Sky, direktur olahraga Ole Book masih terus menjalin kontak dengan Regula. Menurut laporan itu, Regula bisa kembali menjadi topik di BVB pada bursa transfer musim dingin.

Namun, Zaglebie Lunin dikabarkan meminta tujuh hingga delapan juta euro untuk Regula. Jumlah yang besar bagi BVB, yang nyaris tidak lagi memiliki ruang finansial akibat investasi besar pada musim panas. Akan tetapi, situasi itu bisa berubah jika Luca Reggiani meninggalkan klub pada musim dingin.

Apakah Luca Reggiani akan membuka jalan bagi Regula di BVB?

Pemain Italia yang masih berusia 18 tahun itu menjadi salah satu sosok yang menanjak pada paruh kedua musim lalu, saat BVB sempat kekurangan bek tengah. Reggiani dipromosikan dari U19 dan tim kedua, lalu tampil cukup meyakinkan ketika langsung dilempar ke situasi sulit. Pada laga Bundesliga keempatnya, ia bahkan mencetak gol pertamanya. Ganjarannya adalah kontrak profesional.

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 14.30 SVW

Namun, pada musim panas ini, pemain yang satu kali memperkuat timnas Italia itu justru menjadi salah satu pihak yang merugi dalam masa pramusim dan tersalip oleh Filippo Mane dalam ranking internal bek tengah. Sementara itu, rekrutan baru Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, dan Waldemar Anton menjadi pilihan utama dalam formasi tiga bek racikan pelatih Niko Kovac.

Bild baru-baru ini melaporkan bahwa Reggiani sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari Dortmund pada musim dingin. Hingga jeda internasional, ia hanya mencatatkan dua penampilan singkat di Bundesliga dan DFB-Pokal. Peminat tampaknya juga tidak akan kurang pada musim dingin nanti.

Dua klub raksasa Milan, AC dan Inter, serta Southampton sempat disebut tertarik pada musim panas lalu menjelang penutupan bursa transfer. Namun, Reggiani memutuskan untuk tetap bertahan.

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