Menurut informasi dari Sky, BVB telah menaikkan tawarannya untuk gelandang berkebangsaan Belgia-Yunani dari KRC Genk menjadi paket total yang kini sedikit di atas 30 juta euro — termasuk variabel-variabel potensial, seperti bagian dari hasil penjualan kembali

Penawaran tersebut dilaporkan telah disampaikan secara langsung oleh Kepala Urusan Olahraga Dortmund, Lars Ricken, dan Direktur Olahraga Ole Book kepada perwakilan klub Belgia tersebut, guna akhirnya mencapai terobosan dalam negosiasi.

Seberapa cepat kesepakatan dapat tercapai masih harus ditunggu. Pasalnya, menurut laporan media, Genk menuntut biaya transfer dasar minimal 35 juta euro, di mana pembayaran bonus yang mungkin ada akan ditambahkan di atasnya. Total paket yang diminta diperkirakan akan mencapai sekitar 40 juta euro.

Pemain itu sendiri bisa menjadi keuntungan bagi BVB. Karetsas hanya ingin pindah ke tim “Schwarzgelben” dan telah menyampaikan hal ini kepada pihak berwenang di Genk. Pemain berusia 18 tahun itu pun berpotensi memberikan tekanan tambahan kepada pihak klub Belgia.

Kesepakatan dengan Dortmund dilaporkan telah tercapai. Karetsas akan menandatangani kontrak dengan klub yang delapan kali menjadi juara Jerman tersebut hingga 30 Juni 2031. Kontrak pemain berusia 18 tahun ini di Genk masih berlaku hingga 2029.

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Konstantinos Karetsas diperkirakan akan menggantikan Julian Brandt di BVB

Karetsas lahir di Genk dan sudah bergabung dengan akademi pemuda klub Divisi Utama Belgia, KRC, sejak usia enam tahun. Selama masa mudanya, ia sempat menghabiskan dua setengah tahun di RSC Anderlecht, namun kembali ke Genk pada awal 2023.

Di sana, gelandang serang ini sudah melakukan debutnya di liga utama pada usia 16 tahun, dan musim lalu ia telah menjadi pemain andalan di klub tradisional asal wilayah tengah Belgia tersebut.

Selain BVB, klub-klub ternama Eropa lainnya dilaporkan juga mengincar Karetsas; di antaranya, AC Milan dan Paris Saint-Germain kabarnya juga bersaing untuk mendapatkan sang remaja. Oleh karena itu, Dortmund harus segera bergerak cepat untuk memastikan Karetsas menandatangani kontrak.

Di klub "Schwarzgelben", pemain berusia 18 tahun ini diharapkan akan menggantikan Julian Brandt, yang telah sepakat untuk berpisah dengan BVB pada musim panas ini setelah tujuh tahun bersama.