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Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam setelah menyaksikan Ezri Konsa tampil gemilang bersama Arsenal usai pindah dari Aston Villa pada musim panas. Mantan kapten Inggris itu menilai klub lamanya melewatkan peluang besar untuk memperbaiki lini pertahanan yang rapuh dengan membiarkan bek tengah serbabisa tersebut justru hijrah ke London utara.

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Konsa tampil gemilang untuk tim Arteta

Arsenal merekrut bek serbabisa itu dari Aston Villa dengan biaya £55 juta pada bursa transfer musim panas. Ia dengan cepat menjadi sosok penting di lini belakang Mikel Arteta dan mampu mengisi posisi bek tengah bersama Gabriel tanpa kesulitan.

Arsenal tetap menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik di Eropa, meski William Saliba absen akibat cedera yang dialaminya pada musim panas. Konsa baru-baru ini menunjukkan kualitasnya dengan membantu Arsenal mencatatkan nirbobol dalam kemenangan akhir pekan di Anfield.

Sementara itu, Manchester United tengah menjalani musim yang buruk dan kini terpuruk di posisi ke-17. Manchester United memilih menghabiskan seluruh anggaran musim panas sebesar £155 juta hanya untuk pemain tengah, tanpa memperkuat lini pertahanan yang terus mendapat sorotan tajam.

Ferdinand puji bintang Arsenal yang bermain 'efisien'

Getty Images

Berbicara melalui kanal YouTube miliknya, Ferdinand mengungkapkan kekagumannya terhadap sang bek dan mengaku menyesal United tidak berupaya merekrutnya. Ia bahkan meminta putranya mempelajari permainan rekrutan baru Arsenal itu setelah penampilannya yang mengesankan melawan Liverpool.

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“Menurut saya, William Saliba adalah salah satu pemain yang harus diberi tempat di tim,” kata Ferdinand. “Dia sebagus itu, dia pemain kelas atas. Kemarin saya berkata kepada putra saya, ‘perhatikan Ezri Konsa’, karena semua yang dia lakukan efisien. Itu masalah yang menyenangkan bagi Mikel Arteta.”

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Mantan pemain timnas Inggris itu menambahkan: “Saya tidak akan terkejut jika Konsa kembali bermain sebagai bek kanan setelah Saliba kembali. Saya tidak akan terkejut karena Konsa pemain kelas atas. Dia pemain yang sangat, sangat bagus dan satu lagi pemain yang menurut saya seharusnya direkrut Manchester United karena dia pemain kelas atas.”

Ferdinand menutup dengan menyoroti dilema positif yang dihadapi pelatih Arsenal itu: “Dia membuat Mikel Arteta harus mengambil keputusan-keputusan besar dan menghadapi dilema sulit karena dia langsung menyatu dengan tim dan tampil gemilang dalam beberapa pertandingan besar. Sungguh rekrutan yang luar biasa bagi Arsenal.”

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Masalah pertahanan United kian nyata

Strategi transfer United pada musim panas sudah mulai berbalik merugikan mereka. Manajer Michael Carrick gagal mendapatkan bek kiri yang diinginkannya sebagai pelapis Luke Shaw, dan hal itu langsung mengganggu pemilihan pemainnya.

Para bek tengah yang ada saat ini juga belum memenuhi ambisi klub. Pemain andalan seperti Harry Maguire dan Lisandro Martinez sudah bertahun-tahun berada di Old Trafford, sementara bek tengah terakhir yang didatangkan klub adalah Leny Yoro pada 2024.

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Manajemen Old Trafford semula berencana merombak lini belakang pada musim panas mendatang, setelah sebelumnya memprioritaskan tambahan pemain di lini serang dan tengah. Namun, posisi mereka yang buruk di klasemen liga dan kesulitan nyata di lini belakang menunjukkan bahwa rencana itu mungkin perlu dipercepat.

Tekanan terhadap skuad Carrick meningkat

Dengan United terus merosot di klasemen, klub itu mungkin terpaksa masuk ke bursa transfer lebih cepat dari perkiraan untuk mengatasi kelemahan mencolok di lini pertahanan. Sebaliknya, Arsenal akan berupaya mempertahankan performa tangguhnya dengan Konsa memainkan peran utama, yang akan menghadirkan dilema pemilihan pemain yang menyenangkan bagi Arteta begitu Saliba kembali bugar sepenuhnya.