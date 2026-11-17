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Berkat Sadio Mane, Desire Segbe dulu bergabung dengan FC Bayern. Kini, megabintang Senegal itu kembali membantu sahabatnya menjadi direktur olahraga Bourges FC di Prancis.

Sadio Mane datang dari FC Liverpool ke FC Bayern pada 2022 dengan ekspektasi tinggi. Ia juga datang bersama sahabatnya: Desire Segbe asal Benin. Awalnya, Segbe rutin mengantar Mane ke latihan. Ia lalu menonton sesi latihan dari balkon di Säbener Straße, sebelum tiba-tiba bermain untuk tim cadangan FC Bayern. Demi memudahkan pemain baru seharga 32 juta euro itu beradaptasi, Bayern kala itu bahkan langsung mengontrak sahabatnya. Itu menjadi salah satu transfer paling unik dalam sejarah FC Bayern.

Mane dan Segbe saling mengenal dari akademi sepakbola Senegal, Generation Foot. Mereka kemudian sempat bermain bersama di FC Metz. Mane menjelma menjadi bintang dunia bersama FC Liverpool, sementara Segbe bermain di Luksemburg, Slovakia, Rumania, dan klub-klub kasta bawah Prancis sebelum keduanya kembali bertemu di Munich.

Mane menjadi rekrutan gagal di FC Bayern. Setelah satu musim yang mengecewakan, ia pindah ke Al-Nassr di Arab Saudi dengan nilai transfer 30 juta euro. Pemain sayap kiri yang kini berusia 34 tahun itu masih bermain di sana hingga sekarang. Segbe bertahan beberapa pekan lebih lama di Munich sebelum akhirnya juga meninggalkan FC Bayern pada September 2023. Catatannya cukup mengesankan: 12 gol dalam 28 penampilan bersama tim cadangan di Regionalliga Bayern. Ia bahkan pernah sekali mengenakan ban kapten.

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Bourges FC berjuang menghindari degradasi ke kasta kelima

Setelah itu, Segbe bermain di Belgia dan Polandia, lalu kembali ke kasta bawah Prancis. Pada awal November, ia mengakhiri karier bermainnya di SR Colmar pada usia 33 tahun. Hanya beberapa hari kemudian, ia mengumumkan pekerjaan barunya, yang sekali lagi ia dapatkan berkat sahabatnya. Segbe kini menjadi direktur olahraga Bourges FC, klub kasta keempat Prancis yang dimiliki Mane sejak 2023.

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"Tugas baru yang memungkinkan saya mencurahkan pengalaman, pengetahuan, dan kecintaan saya terhadap sepakbola demi sebuah proyek bersama," tulis Segbe di media sosialnya. "Saya berterima kasih kepada klub atas kepercayaannya. Saya memulai babak baru ini dengan komitmen dan tekad yang besar."

Klub dari kota bernama sama, yang berpenduduk 64.000 jiwa dan terletak di bagian tengah Prancis secara geografis, kini berjuang menghindari degradasi ke kasta kelima dari liga kasta keempat yang terbagi dalam tiga grup. Skuadnya dihuni banyak pemain Afrika: delapan berasal dari Senegal, negara asal Mane, dan satu dari Benin, seperti Segbe.