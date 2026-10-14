Pemain Feyenoord yang tampil gemilang kegirangan usai menang atas Como: "Saya merasa luar biasa!"

Givairo Read sangat puas setelah Feyenoord menang 3-2 atas Como. Bek kanan berusia 20 tahun itu, yang mengenakan ban kapten setelah jeda, mengaku merasa "luar biasa". "Ketika penonton ikut terbawa, kami praktis tak terbendung di De Kuip."

"Ini jelas malam yang kembali terasa ajaib," kata Read kepada Ziggo Sport. "Menurut saya, kami bermain bagus. Para suporter, ya... Saya merasa luar biasa! Saya benar-benar kehabisan kata-kata. Saya sangat senang."

"Saya rasa pada awal pertandingan kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Awalnya kami kesulitan melakukan tekanan, dan butuh waktu untuk menemukan caranya. Namun, akhirnya kami bisa melakukannya dan, menurut saya, bermain sangat baik saat menguasai bola."

Feyenoord tertinggal lewat gol Assane Diao, pemain yang pernah menjadi incaran klub. Dua menit kemudian, Gjivai Zechiël melepaskan tembakan keras untuk menyamakan kedudukan. Pada babak kedua, Anis Hadj Moussa mencetak gol, sebelum gol bunuh diri Robert Sánchez membuat skor menjadi 3-1.

Gol mantan penyerang FC Utrecht, Tasos Douvikas, yang mengubah skor menjadi 3-2 pada masa tambahan waktu datang terlalu terlambat bagi Como. "Kami banyak terlibat dalam duel," lanjut Read. "Ketika penonton ikut terbawa, kami praktis tak terbendung di De Kuip."

Feyenoord tengah berada dalam performa yang sangat kuat. Setelah kalah 5-1 dari FC Barcelona, mereka memenangi empat laga berikutnya, termasuk melawan Como. "Ini menunjukkan banyak hal," jawab Read ketika ditanya apa arti keberhasilan Feyenoord menunjukkan kemampuannya di Liga Champions. "Kami sedang dalam kondisi bagus dan merasa sangat baik. Sekarang kami harus memulihkan diri dengan baik karena Sabtu sudah dekat." Pada Sabtu malam, Feyenoord akan bertandang ke markas Telstar.

"Saya merasa baik. Kondisi tubuh saya jauh lebih baik daripada musim lalu. Saya membawa perasaan itu ke lapangan, saya sangat senang," kata Read, yang menerima ban kapten setelah Luciano Valente harus keluar karena cedera. Read pun tidak tahu persis apa yang dialami gelandang tersebut.



