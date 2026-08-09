Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1080456795.jpgANP
Sydney Jordan

Diterjemahkan oleh

Pemain Feyenoord yang tak lagi dibutuhkan boleh hengkang dan sudah berbicara dengan beberapa klub

Transfers
Feyenoord
C. Tengstedt

Dalam laga melawan Sparta (0-1), Luka Ivanusec dan Casper Tengstedt tidak masuk dalam skuad pertandingan Feyenoord. Menurut Voetbal International penyerang asal Denmark itu boleh pergi dan kini sudah mengadakan pembicaraan dengan beberapa klub.

Ayase Ueda, Nacho Ferri, dan Shaqueel van Persie lebih dipilih ketimbang Tengstedt, sehingga ia tidak masuk dalam skuad pertandingan.

Menurut VI, Tengstedt dan Feyenoord sedang menuju perpisahan. Sang penyerang disebut sudah berbicara dengan berbagai klub luar negeri, dengan satu pihak kini sudah konkret.

Pemain Denmark itu berbicara dengan Trabzonspor dan PAOK Saloniki. Selain itu, ada minat dari Championship dan Seattle Sounders menjadi pihak yang konkret di pasar untuk Tengstedt.

Kabarnya, ia sendiri lebih memilih pindah ke Turki atau Yunani dan Feyenoord bersedia bekerja sama untuk kepergiannya.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE

Tengstedt didatangkan musim lalu dari Benfica dengan nilai enam juta euro. Klub Rotterdam itu kini kabarnya meminta jumlah yang serupa untuk striker berusia 26 tahun tersebut.

Secara total, Tengstedt tampil delapan belas kali di Eredivisie bersama Feyenoord. Dari jumlah itu, ia mencetak tiga gol.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google