Pemain Feyenoord yang tak lagi dibutuhkan boleh hengkang dan sudah berbicara dengan beberapa klub

Dalam laga melawan Sparta (0-1), Luka Ivanusec dan Casper Tengstedt tidak masuk dalam skuad pertandingan Feyenoord. Menurut Voetbal International penyerang asal Denmark itu boleh pergi dan kini sudah mengadakan pembicaraan dengan beberapa klub.

Ayase Ueda, Nacho Ferri, dan Shaqueel van Persie lebih dipilih ketimbang Tengstedt, sehingga ia tidak masuk dalam skuad pertandingan.

Menurut VI, Tengstedt dan Feyenoord sedang menuju perpisahan. Sang penyerang disebut sudah berbicara dengan berbagai klub luar negeri, dengan satu pihak kini sudah konkret.

Pemain Denmark itu berbicara dengan Trabzonspor dan PAOK Saloniki. Selain itu, ada minat dari Championship dan Seattle Sounders menjadi pihak yang konkret di pasar untuk Tengstedt.

Kabarnya, ia sendiri lebih memilih pindah ke Turki atau Yunani dan Feyenoord bersedia bekerja sama untuk kepergiannya.

Tengstedt didatangkan musim lalu dari Benfica dengan nilai enam juta euro. Klub Rotterdam itu kini kabarnya meminta jumlah yang serupa untuk striker berusia 26 tahun tersebut.

Secara total, Tengstedt tampil delapan belas kali di Eredivisie bersama Feyenoord. Dari jumlah itu, ia mencetak tiga gol.