Pencarian direktur utama baru di Feyenoord menimbulkan kegelisahan besar di De Kuip, di mana nama Robert Eenhoorn disoraki dengan lantang. Di balik layar, ada faktor yang sering diabaikan namun berperan setidaknya sama besarnya, demikian digambarkan Mikos Gouka dari Algemeen Dagblad dalam analisis mendalamnya. Menurut pengamat Feyenoord ini, pengaruh Sjaak Troost yang telah 'pindah' masih sangat kuat.

Bagi banyak pendukung dan pihak terkait, Eenhoorn dianggap sebagai kandidat ideal untuk membawa klub ke level yang lebih tinggi. Mantan direktur AZ ini juga sendiri tertarik untuk berperan di klub favoritnya, yang semakin memperkuat seruan agar ia bergabung. Namun, terobosan masih belum terwujud, hingga menimbulkan frustrasi di kalangan pendukung.

Situasi ini mengingatkan pada tahun 2019, ketika Eenhoorn juga sudah masuk dalam pertimbangan namun akhirnya tidak bergabung. Saat itu, menurut sumber internal, tidak ada kecocokan yang tepat di jajaran puncak klub dan struktur internal tidak disesuaikan dengan cara kerjanya.

Dalam dinamika kekuasaan saat ini, Troost memainkan peran yang menonjol. Mantan pemain Feyenoord ini mengumumkan pengunduran dirinya dari Dewan Komisaris awal tahun ini, namun meskipun Troost secara resmi melepaskan jabatannya, hak suaranya tetap berlaku selama belum ada penggantinya. Dengan demikian, ia secara tidak langsung masih memiliki pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan krusial, termasuk penunjukan direktur utama baru.

Suaranya lebih kurang berada di tangan ketua dewan komisaris Toon van Bodegom, dengan siapa Troost telah bekerja sama erat selama bertahun-tahun dan menjalin hubungan yang sangat baik.

Para Sahabat Feyenoord sangat meragukan skema ini. "Mereka berpendapat: Troost sudah pergi, dia tidak lagi menghadiri rapat, tidak masuk akal jika dia yang memutuskan masa depan klub," kata Gouka.

Ada kekhawatiran bahwa Van Bodegom, didukung oleh "suara bayangan" Troost, ingin kembali mengabaikan Eenhoorn. Skenario tersebut akan berarti pengulangan masa lalu.

Sementara itu, waktu terus berjalan dan tekanan terhadap pimpinan klub semakin meningkat. Di internal, bahkan dipertimbangkan untuk mendatangkan seorang direktur teknis sebelum ada direktur umum baru, meskipun sebenarnya itu bukan urutan yang diinginkan. Nama Giovanni van Bronckhorst 'terus muncul' untuk posisi teknis tersebut, demikian menurut Gouka.