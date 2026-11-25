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Gonçalo Borges menunjukkan kemajuan di Feyenoord, menurut jurnalis yang meliput klub tersebut, Martijn Krabbendam, dalam Dick Voormekaar Podcast. Penyerang asal Portugal itu tampaknya semakin mendapat kepercayaan dari pelatih Giovanni van Bronckhorst.

"Menurut saya, Borges memberikan dampak positif saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Excelsior dan FC Porto," kata Krabbendam mengawali analisisnya. "Sepertinya ada perubahan dalam dirinya. Dulu dia melakukan aksi tanpa perhitungan dan tinggal melihat bagaimana hasilnya, tetapi itu sudah berlalu. Borges kini punya visi, mengoper bola dan terus bergerak. Dia juga punya kemampuan individu yang bisa membuatnya menjadi pembeda."

"Jika Borges terus berkembang seperti ini, dia bisa menjadi pemain yang benar-benar berguna bagi Feyenoord," ujar Krabbendam dengan penuh harap. "Feyenoord patut senang, karena dia tidak didatangkan secara gratis. Apa yang dilakukannya patut diapresiasi, sebab dia sudah benar-benar dianggap habis."

Krabbendam juga membahas keputusan mengejutkan untuk menurunkan Shaqueel van Persie sebagai starter melawan Porto pada Selasa. "Dia tipe pemain yang berbeda dari Nacho Ferri, tetapi dia menjalani pertandingan yang tidak mudah saat menghadapi jantung pertahanan Porto."

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"Dalam beberapa fase, terlihat bahwa Van Persie memiliki teknik yang sangat baik dan merupakan pemain yang enak diajak bekerja sama. Mengoper dengan cepat lalu terus bergerak. Van Bronckhorst punya lebih banyak pilihan untuk melakukan variasi, itu juga penjelasannya," kata Krabbendam.

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Jurnalis yang meliput klub itu memperkirakan Van Persie akan memulai laga De Klassieker melawan Ajax pada Minggu dari bangku cadangan. "Setelah konferensi pers, saya mendapat kesan bahwa Ferri akan bermain lagi pada Minggu. Itulah yang diinginkan sebuah klub besar, bisa memilih pemain dengan karakteristik berbeda. Sekarang mereka bisa melakukannya di lini serang."

Florian Kastenmeier juga tampaknya akan kembali berdiri di bawah mistar gawang Feyenoord. Kiper asal Jerman itu lebih dipilih daripada rekan senegaranya, Tjark Ernst, pada Selasa dan tampil cukup baik. "Masalah di posisi penjaga gawang tampaknya kini juga teratasi dengan kehadiran Kastenmeier."

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Krabbendam menyadari bahwa pertandingan melawan Ajax akhir pekan ini akan diwarnai tekanan besar. "Pada Minggu, mereka harus memenangi pertandingan itu di De Kuip. Ajax tidak bermain luar biasa, tetapi lihat saja skuad yang mereka miliki, bangku cadangan mereka, dan siapa saja yang bisa mereka masukkan. Lalu bandingkan dengan bangku cadangan Feyenoord. Ada perbedaan yang sangat besar antara pilihan pemain pengganti PSV dan Ajax dengan pilihan Feyenoord."

"Di Feyenoord, yang masuk adalah Van den Elshout," ujar sang jurnalis sebagai contoh. "Dia bukan pemain yang bisa memberi sesuatu yang berbeda. Dia menjalankan tugasnya, tetapi dia bukan Julian Brandt yang sudah memiliki entah berapa banyak penampilan bersama tim nasional. PSV bisa memasukkan Ricardo Pepi, Paul Wanner, dan masih banyak lagi. Namun, semua orang sudah tahu hal ini sebelumnya dan situasinya akan tetap seperti itu untuk sementara waktu."