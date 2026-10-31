Giovanni van Bronckhorst menyampaikan kabar buruk tentang Jakub Moder pada Sabtu menjelang pertandingan Feyenoord melawan Fortuna Sittard. Pemain asal Polandia itu kembali bermain saat menghadapi PSV pekan lalu setelah absen selama berbulan-bulan, tetapi mengalami keluhan fisik baru pekan ini.

Moder mengalami cedera lutut parah saat menghadapi NEC pada 12 April tahun ini. Setelah menjalani rehabilitasi panjang, ia kembali bergabung dengan skuad pada awal Oktober. Ia kembali tampil akhir pekan lalu sebagai pemain pengganti menjelang akhir pertandingan melawan PSV.

Namun, belum genap sepekan kemudian, Moder kembali mengalami masalah, seperti dikonfirmasi Van Bronckhorst kepada ESPN. "Moder tidak ikut. Kemarin (Jumat, red.) ada insiden saat latihan yang melibatkannya, sayangnya."

"Dia tidak bisa fit hari ini. Kami harus menunggu untuk mengetahui secara pasti apa yang dialaminya, tetapi kemarin dia harus menepi," kata Van Bronckhorst. Ketika ditanya apakah Moder akan absen selama hitungan pekan atau bulan, ia menjawab, "Saat ini saya belum tahu."

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"Ini jelas nasib buruk. Dia sudah absen selama berbulan-bulan, bekerja sangat keras untuk pulih, dan dalam beberapa pekan terakhir sudah kembali bersama kami. Terutama bagi dia, ini merupakan pukulan secara mental."

Moder, 27 tahun, didatangkan dari Brighton pada Januari 2025 dan terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2028. Pemain yang telah mencatatkan 36 penampilan bersama tim nasional itu sejauh ini tampil 31 kali untuk Feyenoord.